Zespół Czerwone Gitary to byli polscy Beatlesi. Nagrywali przebój za przebojem, dziewczyny za nimi szalały. Wylansowali wiele hitów, m.in. "Nie zadzieraj nosa", "Bo ty się boisz myszy", "Tak bardzo się starałem", "Kwiaty we włosach", "Biały krzyż", "Matura" czy "Takie ładne oczy".

Raz na ludowo

W latach sześćdziesiątych XX wieku bardzo popularne były piosenki inspirowane muzyką ludową, władze na to patrzyły przychylnym okiem. Takie nuty słychać m.in. w tym, co śpiewali Skaldowie, Grupa No To Co, Niebiesko-Czarni, Trubadurzy czy też Czerwone Gitary. Seweryn Krajewski pod koniec lat 60. napisał melodię piosenki "Takie ładne oczy". Ale żeby powstała z tego piosenka, musiał być tekst.

Dlaczego z tą melodią był kłopot?

W latach sześćdziesiątych teksty do piosenek Czerwonych Gitar pisali Krzysztof Dzikowski i Janusz Kondratowicz. Ale akurat z tą melodią mieli obaj kłopot. W końcu napisał do niej słowa Marek Dagan. "Zwrócił się do mnie Krzysztof Dzikowski z prośbą, czy nie zainteresowałbym się pewną piosenką: My z Januszem nie dajemy sobie jakoś z nią rady – powiedział. To dziwna melodia, jakoś trudno nam znaleźć tekst-klucz, który współbrzmiałby z melodią" - mówił Dagan cytowany przez portal bibliotekapiosenki.pl.

Dagan słuchał wiele razy nagrania i doszedł do wniosku, że słychać tam ludowe nuty. "Bardzo ciężko było je wychwycić, bo to co dostałem na taśmie było ledwie zarysem, dalece odbiegającym od znanej wszystkim wersji. Ale to już wystarczyło, żeby napisać wierszyk zaczynający się od słów +ładne oczy masz, komu je dasz?+” - opowiadał.

"Nikt nie widział zadatków na przebój"

Jak wspominał Marek Dagan, nie mógł zrozumieć, dlaczego kolega dał mu do napisania ten tekst. "Nikt nie widział w tej melodii zadatków na przebój, więc Krzysztof Dzikowski w ramach przyjacielskiej pomocy, a przyjaźniliśmy się od czasów wspólnej pracy w klubie Stodoła, oddał mi tę piosenkę nie spodziewając się niczego wielkiego" - powiedział Dagan.

Podkręcone brzmienie wielkiego hitu Czerwonych Gitar

Seweryn Krajewski podkręcił potem melodię, żeby miała bardziej ludowe brzmienie i piosenka "Takie ładne oczy" została nagrana w kwietniu 1968 r. w studiu Polskiego Radia, w Warszawie. Na KFPP w Opolu w tym samym roku "Takie ładne oczy" zdobyły główną nagrodę. To był wielki przebój, który wiele osób nuci do dziś..