Zamiokulkasy to rośliny, które mają szansę przetrwać w każdych warunkach. Nie bez powodu nazywa się je "kwiatami dla opornych". Nie wymagają zbyt troskliwej pielęgnacji ani warunków. Warto pamiętać jedynie o kilku prostych zasadach. Można też odżywiać je niezbyt skomplikowanymi, prostymi sposobami. Jakimi? Jednym z nich podzieliła się z nami nasza Czytelniczka, pani Wanda z Radomia.

Zamiokulkas. Co to za roślina?

Zamiokulkas to roślina doniczkowa z rodziny Araceae. Jest to tropikalna bylina zielna, pochodząca ze wschodniej Afryki, w tym z Kenii, KwaZulu-Natal, Malawi, Mozambiku, Tanzanii i Zimbabwe.

To roślina często nazywana "kwiatem dla opornych" a to dlatego, że nie wymaga zbyt wielu trudnych i skomplikowanych zabiegów podczas pielęgnacji. To roślina długowieczna, która może rosnąć nawet kilkadziesiąt lat. Zamiokulkas ma jedną ogromną zaletę. Poprawia jakość powietrza w naszych domach. Dlatego też warto mieć go w sypialni, ale i salonie.

Czego nie lubi zamiokulkas?

Dlaczego tak często ozdabiają nim domy albo mieszkania osoby, które nie mają ręki do kwiatów albo zaczynają swoją przygodę z roślinami doniczkowymi? Zamiokulkas to jak już wspomniane zostało roślina, która nie wymaga skomplikowanych zabiegów. Wystarczy, że:

nie jest przelana, co powoduje gnicie jej korzeni i obumieranie

podlewana umiarkowanie, dobrze by miała lekko suchą ziemię

jest postawiona tam, gdzie jest rozproszone światło słoneczne, może też rosnąć w półzacienionych miejscach, ale nie służy jej całkowita ciemność

nie jest przenawożony, bo jest wrażliwy na zbyt dużą ilość nawozów.

Co ile dni podlewać zamiokulkasa?

Zamiokulkas to roślina, która nie lubi nadmiernego polewania. Warto pamiętać o tym, by podlewać ją raz na 2-3 tygodnie w okresie letnim. W okresie zimowym lepiej podlewanie do minimum, aby nie przelewać rośliny. Jeśli zamiokulkas jest przelany jego liście zżółkną.

Czy zamiokulkasa trzeba odżywiać?

Zamiokulkas to roślina, która nie lubi nadmiaru nawozów, ale od czasu do czasu warto zastosować coś, co wzmocni jego łodygi i sprawi, że będzie miał dużo liści. Eksperci w dziedzinie ogrodnictwa zalecają, by stosować odżywki raz na miesiąc. To sprawi, że zamiokulkas będzie miał witaminy oraz minerały.

Domowa odżywka do zamiokulkasa. Wystarczą dwa składniki

Domową odżywkę do zamiokulkasa, którą przygotowuje się tylko z dwóch składników poleciła nam pani Wanda z Radomia. Nasza Czytelniczka otrzymała tę recepturę prostą a wręcz banalną od swojej sąsiadki.

"Moja sąsiadka stosuje tę odżywkę do zamiokulkasa od kilku lat i rzeczywiście ma w domu prawdziwą plantację tej doniczkowej rośliny. Polecam z całego serca. Podpowiedziała mi ten sposób sąsiadka i rzeczywiście on na to działa. Zamiokulkas rośnie jak na drożdżach. Ma bujne, pięknie zielone liście i łodygi bardzo mocne. No rewelacja" - pisze pani Wanda.

Podaje też przepis na tę domową odżywkę do zamiokulkasa. "Trzeba wziąć do pojemnika najlepiej szklanego, takiego około 1 l wsypać 1 szklankę ryżu i to zalać ciepłą wodą. Odstawiamy na kilka godzin i gotowe. Przed podlaniem zamiokulkasa tylko przecedzamy przez sitko i podlewamy roślinki" - pisze pani Wanda.

Jak często podlewać tą domową odżywką z dwóch składników zamiokulkasa? "Ja to robię raz na tydzień albo na dwa. Nie za dużo, nie za mało sugeruję"- pisze pani Wanda.