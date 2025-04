Syrop z młodych pędów sosny w czasach PRL był remedium w walce z przeziębieniami oraz grypą. Syrop z młodych pędów sosny wspierał również doskonale odporność, dlatego też przygotowywano go a potem pito, by wzmocnić organizm i uchronić się przed infekcją. Dziś syrop z młodych pędów sosny powoli wraca do łask. Coraz więcej osób zbiera młode pędy sosny i przygotowuje z nich ten naturalny probiotyk, ale i lekarstwo.

Dlaczego młode pędy sosny są dobre na syrop?

Sosna a przede wszystkim jej młode pędy od wieków uchodziły za środek odkażający. Do dziś ceni się jej działanie przeciwpasożytnicze i przeciwzapalne. Sosna i jej młode pędy pomagają w leczeniu przeziębienia i suchego kaszlu. Sosna ma również zbawienny wpływ na trudno gojące się rany albo wrzody.

Sosnę bardzo często wykorzystuje się w farmacji. Jest składnikiem wielu maści oraz roztworów leczniczych. Naturalne leki zrobione z młodych pędów sosny można znaleźć w domowej apteczce. Najczęściej w formie syropu z młodych pędów sosny albo nalewki.

Jak i kiedy zbierać młode pędy sosny?

Naturalne remedium w postaci syropu z młodych pędów sosny, które w czasach PRL robiła każda babcia pomaga:

w leczeniu kaszlu

nieżytach górnych dróg oddechowych

stanach zapalnych gardła.

Do przygotowywania nalewek i syropów, które w czasach PRL były w prawie każdym domu, wykorzystuje się tylko i wyłącznie młode pędy sosny. Dlaczego właśnie teraz warto go zrobić? Najlepszy czas na zbiór młodych pędów sosny do zrobienia syropu to początek maja. Wtedy młode pędy sosny nie wypuszczają jeszcze igieł.

W tym czasie na drzewach pojawiają się przyrosty, które idealnie nadają się do przygotowania syropu lub nalewki. Pędy młodej sosny trzeba uciąć ostrym nożem lub sekatorem. Te najlepsze pędy znajdziemy na młodych sosnach rosnących na piaszczystych, dobrze nasłonecznionych polanach. Najlepsze są ok. 5 centymetrowe gałązki, które wyrastają z boku. Takie przycięcie pędów sosny sprawi, że będzie jeszcze lepiej rosła.

Warto więc pamiętać o tym, by nie zrywać młodych pędów sosny ze wszystkich gałęzi jednego drzewa ani też wszystkich pędów z jednej gałęzi. Młode pędy sosny, które zbierzemy nie powinny mieć igieł o brązowo-żółtym odcieniu. Jeśli są lepkie to znak, że mają bardzo dużo soku.

Na co pomaga syrop z młodych pędów sosny?

Syrop z młodych pędów sosny stosowany był i stosowany głównie przy dolegliwościach takich jak ból gardła, przeziębienie czy kaszel. Stosowany jest nie tylko, gdy pojawia się przeziębienie lub grypa, ale także profilaktycznie przez cały rok. Syrop z młodych pędów sosny wspomaga pracę układu odpornościowego. Najlepszy sposób dawkowania syropu z młodych pędów sosny to 1 łyżeczka od jednego do trzech razy dziennie.

Jak zrobić dobry syrop z młodych pędów sosny?

Syrop z młodych pędów sosny można zrobić na dwa sposoby. Pierwszy to zmiksowanie w blenderze młodych pędów sosny oraz miodu. Warto robić to przez 2-3 minuty, by konsystencja mikstury była gładka. Po tej czynności należy przelać syrop do szczelnie zamkniętego słoika i przechowywać go w lodówce.

Przepis na syrop z młodych pędów sosny

Drugi sposób na przygotowanie syropu z młodych pędów sosny, który w PRL robiła każda babcia, bazuje na wodzie i cukrze.

Składniki:

młode pędy sosny (ok. 1 kg albo więcej)

woda

1 kg cukru na 1 litr wywaru

Przygotowanie:

Pędy sosny włożyć do garnka i zalać wodą. Gotować przez godzinę na wolnym ogniu. Odcedzić i dodać cukier. Ponownie zagotować aż syrop z młodych pędów sosny zgęstnieje. Tak przygotowaną miksturę należy przelać do butelek i pasteryzować przez 15 minut. Ten syrop z pędów sosny będzie przydatny do spożycia przez około dwa lata.