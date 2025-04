Zatkany odpływ w zlewie. Zmora wielu kuchni i łazienek

Nie ma chyba osoby, która nie miała problemu z zatkanym zlewem. Z racji tego, że korzystamy z niego zarówno w kuchni, jak i łazience kilka a nawet kilkanaście razy dziennie zbierają się w jego odpływie zarówno resztki jedzenia, jak też detergentów. Bywa, że ten w łazience zatyka się włosami.

Reklama

Najczęściej sięgamy wtedy po środki, które dostępne są w sklepach. Nie wszystkie są bezpieczne dla naszego zdrowia. Wszelkiego rodzaju krety mogą być nie tylko nieprzyjazne dla środowiska, ale też rur. Takie środki mogą okazać się zbyt mocne i po prostu je zniszczyć.

Babciny sposób na zatkany odpływ w zlewie

Domowe sposoby na czyszczenie domu, w tym również zlewu, coraz częściej zyskują na popularności. Wśród nich jest także prosty sposób na odetkanie zatkanego odpływu w zlewie. To metoda z minionych lat, często stosowana przez nasze babcie. Można go z powodzeniem stosować nie tylko po to, by odetkać odpływ, ale prewencyjnie, by się nie zatykał. O czym dokładnie jest mowa?

Domowy sposób na zatkany zlew. Wymieszaj te 2 składniki

Ten domowy sposób na zatkany zlew to prosta mieszanka dwóch składników. Wystarczy je ze sobą połączyć i wymieszać. Chodzi o połączenie octu i sody oczyszczonej. Okazuje się, że to właśnie ta mieszanka świetnie nadaje się do udrożniania rur. Jak ją przygotować?

Przygotowanie mieszanki do udrożniania odpływu w zlewie jest bardzo proste. Do jej zrobienia przyda się:

miska

1 opakowanie sody oczyszczonej

1 szklanka octu

Reklama

Jak użyć mieszanki do odetkania zatkanego odpływu?

składniki wymieszaj

wlej do zatkanego odpływu i odczekaj 15 minut

Żeby działanie mieszanki było jeszcze skuteczniejsze można przykryć odpływ płaskim talerzykiem.

Po 15 minutach wlej do odpływu dużą ilość ciepłej wody.

Ten babciny sposób na zatkany zlew jest nie tylko skuteczny, ale bezpieczny dla zdrowia i środowiska. Nie niszczy rur i nie wydziela chemicznych substancji. Warto powtarzać go co tydzień. W ten sposób zadbamy o odpływ i nie dopuścimy do kolejnego zatkania.