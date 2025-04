Brudne okna myjemy dziś głównie używając specjalnych płynów i sprayów do mycia okien. Producenci zapewniają, że będą lśniły czystością i błyszczały. Niestety często na obietnicach się kończy a efekty są, jakie są.

Nie wyrzucaj do kosza, umyj nią okna. Ten sposób z czasów PRL sprawi, że będą błyszczały

Wiele osób myjąc okna używa do przecierania ich ręczników papierowych. To też nie jest najlepszy pomysł. Na szybach często zostają resztki ręczników a co za tym idzie smugi. W czasach PRL nie używano ani ich, ani też ściereczek z mikrofibry a szyby były czyste i lśniące oraz bez zacieków. Pomagał w tym patent z gazetami papierowymi.

Reklama

Okazuje się, że gazeta doskonale wchłania detergent i podczas mycia okna nie pozostawia smug oraz zacieków. Jak umyć okna z wykorzystaniem tego sposobu z czasów PRL?

Spryskaj szyby płynem a najlepiej zamiast płynu użyj wody z dodatkiem octu.

a najlepiej zamiast płynu użyj wody z dodatkiem octu. Przetrzyj okna papierową gazetą - najlepiej ruchem z góry na dół.

W ten sposób wymyte okna będą lśniły czystością i nie pojawią się na nich żadne smugi ani zacieki. Czego użyć zamiast środków dostępnych w sklepach do mycia okien?

Użyj tego zamiast detergentów ze sklepu. Ta mieszanka był stosowana w czasach PRL

Sposobów a dokładnie produktów, których można użyć do mycia okien i które nie są chemią jest sporo. Tym tanim i naprawdę skutecznym środkiem do mycia okien bez smug jest wspomniany wcześniej ocet. Wystarczy wymieszać go z wodą, wymyć okna i wytrzeć tak, by były suche. Ta mieszanka nie tylko świetnie je umyje, ale też nabłyszczy lepiej niż niejeden detergent.

Jednym z mniej znanych trików, ale już bardziej współczesnym niż metody znane z czasów PRL jest wykorzystanie tabletki do zmywarki. Wystarczy rozpuścić kapsułkę w ciepłej wodzie i tak powstały roztwór przelać do butelki ze spryskiwaczem. Następnie spryskać szyby i wytrzeć do sucha ścierką albo gazetą.