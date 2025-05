Czyszczenie muszli klozetowej to zmora podczas niejednego sprzątania łazienki. Trzeba to jednak robić dosyć często, bo to właśnie w toalecie gromadzi się najwięcej nieczystości i bakterii oraz zarazków. Wiele z nich może być niebezpieczna dla naszego zdrowia.

Zacieki, brzydki zapach. Czyszczenie toalety to zmora

Nieodpowiednio czyszczona muszla klozetowa to także brzydki zapach oraz zacieki, które nie wyglądają zbyt estetycznie, nawet wtedy gdy cała nasza łazienka lśni czystością. Wie o tym dobrze pani Zofia z Sandomierza, która napisała do redakcji Dziennik.pl w tej sprawie.

"W internetach jest strasznie dużo sposobów na to, jak wyczyścić i dopucować muszlę klozetową. Kilku próbowałam, ale skutki marne. Może podpowiecie coś działającego? Coś co naprawdę ją doczyści jak trzeba? Podpowiedzcie coś" - czytamy w jej wiadomości.

Sprawdzony sposób na czystą toaletę. Stosowano go w PRL

Czyszczenie muszli klozetowej wcale nie musi odbywać się za pomocą drogich i pełnych chemii detergentów do WC. W naszej kuchni znajduje się wiele produktów, które poradzą sobie z brudną muszlą klozetową i zaciekami, które na niej powstają.

Jednym z nich często stosowanym w czasach PRL jest ocet. Nie tylko zabija bakterie i drobnoustroje, ale doskonale rozpuszcza osad z kamienia. Trzeba jedynie pamiętać o tym, by nie łączyć go już z żadnymi detergentami do WC.

Skuteczny sposób na czystą toaletę. Wsyp i poczekaj 30 minut

Bardzo skutecznym sposobem, który warto zastosować jest połączenie dwóch składników z naszej kuchni. To:

soda oczyszczona

kwasek cytrynowy lub sól kuchenna.

Ta mieszanka doskonale poradzi sobie z zarazkami i bakteriami, świetnie wybieli i wyczyści powierzchnię muszli klozetowej. Jak przygotować tę mieszankę? Aby powstała należy wymieszać:

3 łyżki sody oczyszczonej

2 łyżki kwasku cytrynowego lub soli kuchennej.

Tak przygotowaną mieszankę trzeba wsypać do muszli klozetowej. Po 30 minutach należy przetrzeć powierzchnię muszli klozetowej i spuścić wodę. W ten prosty sposób z jednym zamachem usuniemy kamień i brzydki zapach z muszli klozetowej. Ten trik warto powtórzyć kilka razy a sody oczyszczonej często używać do mycia toalety.