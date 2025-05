Czarny bez, zwany też dzikim, kwitnie od maja do czerwca. Nie sposób nie zauważyć tych krzewów, obsypanych białymi, drobnymi kwiatami, zebranymi w duże baldachy. Mają mocny zapach. Z kwiatów czarnego bzu przygotujemy prawdziwy rarytas. Nie dość, że jest smaczny, to jest również zdrowy. Ma też rewelacyjny wpływ na urodę.

Niezrównany smak soku z kwiatów czarnego bzu

Syrop z kwiatów czarnego bzu smakuje wprost przepysznie. Jest doskonałym dodatkiem do wody mineralnej latem, a zimą - do ciepłej herbaty. Ma wiele prozdrowotnych właściwości. Sok jest delikatnie musujący. Jego smaku nie można porównać z żadnym innym sokiem. Jeśli raz go spróbujecie, będziecie z utęsknieniem czekać, kiedy czarny bez znowu zakwitnie. Bywa nazywany kwiatowym szampanem.

Czarny bez - byle nie na surowo

Czarny bez (Sambucus nigra) jest rośliną pospolitą, jadalną i leczniczą. Warto jednak pamiętać, że ani kwiatów, ani owoców czarnego bzu nie można zjadać na surowo, zawierają bowiem toksyczną substancję, której jednak bardzo łatwo pozbyć się podczas obróbki termicznej. Ale ziemniaków przecież też nie jemy na surowo, prawda?

Jak zbierać kwiaty czarnego bzu?

Kwiaty czarnego bzu należy zbierać, gdy w pełni rozkwitną. Robimy to w suchy i słoneczny dzień. Obcinamy cały kwiatostan. Uwaga, nie zbieramy kwiatów z krzewów, które rosną przy ruchliwych drogach lub w centrum miasta.

Właściwości prozdrowotne soku z kwiatu czarnego bzu

Sok z kwiatów czarnego bzu ma wiele zalet. Działa wzmacniająco i podnosi odporność. Zaleca się, by piły go osoby, które często zapadają na infekcje dróg oddechowych. Sok z kwiatów czarnego bzu jest bogaty w witaminę C oraz witaminy z grupy B. Zawiera też mnóstwo soli mineralnych: potas, magnez, wapń, cynk, fosfor oraz sód. Nie brakuje w kwiatach czarnego bzu flawonoidów w tym kwercetyny, które to są odpowiedzialne za niezwykłe właściwości tej rośliny. Warto również wspomnieć m.in. fitosterole, triterpeny, kwasy fenolowe, garbniki, pektyny, cholina i śluzy.

Na co pomaga sok z kwiatów czarnego bzu?

Wprost trudno przecenić właściwości soku z kwiatów czarnego bzu.

wzmacnia odporność

ma działanie antywirusowe

rozrzedza katar

działa napotnie

chroni i wzmacnia błony śluzowe dróg oddechowych

działa delikatnie moczopędnie

wzmacnia ścianki naczyń krwionośnych

stabilizuje krwiobieg

działa przeciwbólowo, w tym na bóle głowy

ochładza organizm

wychwytuje wolne rodniki

przyspiesza przemianę materii

oczyszcza organizm z toksyn

Syrop z kwiatów czarnego bzu - jak go przygotować? Przepis

Składniki:

ok. 40 dobrze rozwiniętych baldachów kwiatów czarnego bzu

sok wyciśnięty z 5 dużych cytryn

3 litry wody

2 kg cukru

Przygotowanie

Kwiaty rozkładamy na pergaminie albo na ściereczce na godzinę lub dwie, by wyprowadziły się z nich owady. Uwaga, kwiatów nie myjemy, bo wypłuczemy z nich cenny pyłek kwiatowy. Odcinamy grube łodyżki - możemy to zrobić z powodzeniem nożyczkami. Kwiaty zalewamy mocno ciepłą, przegotowaną wodą i odstawiamy na minimum 12 godzin w szczelnie zamkniętym dużym słoju. Potem odcedzamy płyn przez gazę i przygotowujemy z niego syrop - dodajemy sok wyciśnięty z cytrynu oraz cukru. Podgrzewamy go, aż cukier się rozpuści. Doprowadzamy do wrzenia, ale nie gotujemy. Taki wrzący płyn przelewamy ostrożnie do wyparzonych, szczelnie zamykanych butelek lub słoiczków.