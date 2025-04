Poznajecie, co jest w tej miseczce? To kasza gryczana, nasz idealny, znany od wieków super food. Zamiast kupować drogie suplementy diety, warto zjeść porządną porcję kaszy gryczanej. Do tego kubek kefiru lub zsiadłego mleka, jajko sadzone i buraczki. Tak skomponowany obiad przywoła wspomnienia z dzieciństwa w PRL. Jest zdrowy i niebywale pyszny.