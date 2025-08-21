Ewa Bem wystąpiła na festiwalu w Sopocie

Ewa Bem pojawiła się na scenie w Operze Leśnej trzeciego dnia Top of the Top Festival 2025. W duecie z Andrzejem Piasecznym wykonała piosenkę "Pół mnie, Ciebie pół". Zgromadzona na widowni publiczność zaczęła rzucać na scenę róże. Wzruszona piosenkarka nie mogła uwierzyć w to, co się dzieje.

Ewa Bem na scenie festiwalu w Sopocie. Wspomniała o zmarłym mężu

Ewa Bem nie kryła wzruszenia. Przy okazji wspomniała o zmarłym mężu. Dziękuję kochani. Dziękuję z całej mocy. Dziękuję całej ekipie. Boże, jakie to wszystko ładne i w dodatku jeszcze naprawdę fascynujące. Bardzo dziękuję moi mili. Naprawdę nie wiem, czym sobie zasłużyłam, ale cokolwiek to jest. Szkoda, że mój Ryszard nie może zobaczyć- mówiła wzruszona.

Ewa Bem wzruszona reakcją publiczności. "Rzucano we mnie kwieciem"

Za kulisami w rozmowie z Plejadą powiedziała, że ten występ był dla niej bardzo emocjonalny. Do każdej publiczności wyjście jest zawsze czymś bardzo wyjątkowym i podniosłym, szczególnie do publiczności, która cię docenia i daje ci brawko. To jest znakomite, ale to, co się przydarzyło mi dzisiaj tutaj w Sopockim Amfiteatrze, że rzucano we mnie kwieciem, naprawdę i to w takiej ilości hurtowej, bym powiedziała, to jest... nawet nie wiem, czy to jest spełnienie marzeń artysty. To jest na pewno jeszcze więcej - mówiła Ewa Bem.

Wyznała, że nie spodziewała się takiej reakcji publiczności i kwiatów. Ostatniego dnia Top of the Top Festival 2025 Ewa Bem również wystąpi. Zaśpiewa w duecie z Natalią Przybysz oraz solo.