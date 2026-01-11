Ewa Kasprzyk jest znaną i cenioną aktorką z bogatym dorobkiem artystycznym. Zagrała w takich filmach, jak m.in.: "Kogel-mogel", "Komedia małżeńska", "Chłopi" i w wielu innych. Gra także w teatrze. Najnowsze premiera z jej udziałem to "Sztuka i seks, czyli Peggy Guggenheim". Jest też jurorką w bardzo popularnym show Polsatu "Taniec z gwiazdami", który już wiosną wraca na antenę.

Ewa Kasprzyk: idzie nowe

Ewa Kasprzyk odwiedziła "Dzień dobry TVN", gdzie opowiedziała o swoich planach na 2026 r. "Bardzo jestem otwarta na nowe" - zadeklarowała aktorka, na którą czekała urodzinowa niespodzianka. 1 stycznia aktorka skończyła 69 lat. Ewa Kasprzyk zdradziła w studiu, że ten rok postanowiła poświęcić na robienie rzeczy, na które wcześniej albo nie miała czasu, albo zwyczajnie się nie decydowała. Będzie np. regularnie ćwiczyć tai chi.

Ea Kasprzyk otwiera się na miłość

Ewa Kasprzyk w "Dzień dobry TVN" powiedziała, że teraz jest bardzo otwarta na miłość i nowy związek. "Chcę spokoju, balansu, miodu na moje serce. Założyłam sobie, że ten nowy rok będzie najszczęśliwszym rokiem w moim życiu i to afirmuję, ponieważ zaczęłam też troszeczkę afirmować i medytować, co jest w ogóle niepodobne do mnie. [...] Uważam, że jeśli coś nie jest dla ciebie, to odrzuć to, skończ pewne rzeczy, zamknij pewien rozdział i otwórz się na nowe. Bardzo jestem otwarta na nowe"- mówiła Ewa Kasprzyk.