"The Voice Senior" powrócił na antenę TVP2. Widzowie mogli zobaczyć pierwszy odcinek nowej edycji show - 3 stycznia. Tym razem prowadzącymi "The Voice Senior" są Marta Manowska oraz Łukasz Nowicki.

Majka Jeżowska nową jurorką w "The Voice Senior"

W fotelu jurora oprócz Roberta Janowskiego i Andrzeja Piasecznego, można zobaczyć Alicję Majewską, która wróciła do show po trzech latach nieobecności oraz Majkę Jeżowską, która w roli trenerki zastąpiła Małgorzatę Ostrowską.

Majka Jeżowska w ogniu krytyki. Co zarzucają jej widzowie?

Debiut Majki Jeżowskiej w "The Voice Senior" nie spotkał się z uznaniem wielu widzów. Pojawiły się negatywne komentarze. Zarzucano jej, że jest arogancka i nie daje dojść do głosu uczestnikom.

Majka Jeżowska odpowiada na zarzuty widzów

W rozmowie z Plejadą trenerka "The Voice Senior" odpowiedziała na te zarzuty. To są jakieś wymysły i chęć zrobienia komuś przykrości. Jeśli się coś takiego pisze, to trzeba to uargumentować. Bez tego nie wiem, o co komu chodzi. Ci, którzy coś takiego piszą, muszą sprawdzić w słowniku, co to znaczy, jakie zachowanie nazywamy arogancją - powiedziała Majka Jeżowska.

Ja w ogóle nie jestem arogancką osobą, więc nie wiem, co to jest za epitet w stosunku do mnie. Chodzi chyba o to, że jestem energetyczna, może komuś się pomyliło - że dużo mówię, że się dużo śmieję, ale to absolutnie nie jest arogancja - tłumaczyła trenerka "The Voice Senior".

Czy Majka Jeżowska w "The Voice Senior" szuka męża?

Zaznaczyła, że szanuje ludzi a tym, co mówi chciałaby zdjąć z nich trochę stresu, bo jak dodała: "czasami się naprawdę bardzo denerwują, dlatego trzeba rozładować napięcie". Nie zauważyłam u siebie żadnej arogancji. To jest nieadekwatne. Nawet jeśli zwracamy uwagę na jakieś nieczystości czy niedociągnięcia - to jest nasza rola - stwierdziła.

Niektórzy zarzucali, że Majka Jeżowska zachowuje się tak, jakby szukała męża w programie. Trzeba być naprawdę pozbawionym poczucia humoru, żeby mnie posądzać o to, że w tym programie chcę szukać męża. Myślę, że niektórym widzom tego brakuje i powinni trochę wyluzować. Jest to program rozrywkowy - stwierdziła w rozmowie z Plejadą.