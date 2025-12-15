Magda Umer nie żyje

Wiadomość o śmierci Magdy Umer obiegła media w piątek, 12 grudnia. W sieci pojawiło się krótkie oświadczenie, w którym jej bliscy poinformowali, że odeszła. Dzisiaj po południu odeszła nasza ukochana Mama i Babcia. Uwielbiała tu zaglądać i pisać. Mateusz i Franek - napisano.

Reżyserka "Białej bluzki"

Magda Umer była artystką znaną głównie z wykonywania poezji śpiewanej, a także reżyserowała takie spektakle jak "Biała bluzka" w Och-Teatrze, czy zaprezentowany na festiwalu w Opolu koncert "Zielono mi".

Na co chorowała Magda Umer?

Kilka miesięcy temu a dokładnie w sierpniu Magda Umer odwołała swoje występy, które miały się odbyć m.in. w Teatrze Atelier im. Agnieszki Osieckiej. Powodem były jej problemy ze zdrowiem. Syn Magdy Umer dzień po jej śmierci zamieścił post, w którym wyjawił, że jego mama w ostatnich miesiącach ciężko chorowała.

W lipcu dowiedzieliśmy się, że guz. W sierpniu, że złośliwy. We wrześniu operacja. W październiku na chwilę do domu. W listopadzie powikłania. W grudniu umarłaś. Wczoraj, w urodziny Jeremiego. W międzyczasie testament, pełnomocnictwa i dostępy. Wytyczne i pożegnania - napisał.

Prawdziwe nazwisko Magdy Umer

Artystka słynęła z charakterystycznego głosu oraz wykonania utworów z gatunku, jakim jest poezja śpiewana. Mało, kto wie, że nazwisko, z którego znana była publiczności, było tak naprawdę artystycznym skrótem. Tak naprawę nazywała się Małgorzata Magda Umer-Przeradzka. Tak brzmiała pełna wersja jej nazwiska. Krótsza wersja była nie tylko jej znakiem rozpoznawczym, ale też konsekwentnym wyborem. Magda Umer odeszła w wieku 76 lat.