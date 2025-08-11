Informacja o tym, że do show "The Voice Senior" powraca jedna z jurorek podano w poniedziałkowym "Pytaniu na śniadanie". Ostatni raz widzowie mogli widzieć ją w tym programie trzy lata temu.

Alicja Majewska wraca do 'The Voice Senior"

O kim mowa? O Alicji Majewskiej. To właśnie ona usiądzie w fotelu trenerskim siódmej edycji "The Voice Senior". Artystka była związana z tym formatem przez trzy pierwsze edycje. Po przerwie powróci do programu, by zasiąść obok debiutującej w roli trenerki Majki Jeżowskiej, a także - po raz czwarty - Andrzeja Piasecznego i - po raz drugi - Roberta Janowskiego.

Alicja Majewska o powrocie do "The Voice Senior". "Niebagatelne jest też to, że..."

Okazuje się, że dla Alicji Majewskiej to nie była łatwa decyzja. Głównie ze względu na to, że program zajmuje sporo czasu a piosenkarka ma już zaplanowaną trasę koncertową.

Poza tym jest porzekadło, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki - sympatii widzów, ponoć zyskanej przed paroma laty, nikt mi przecież nie zagwarantuje. Ale… nie przyjmując propozycji, pozbawiłabym się możliwości poznania fascynujących życiorysów, ciekawych osobowości i nierzadko pięknych głosów. No i ta ciekawość - jaką przemiłą panią Jadzię, Raisę, Andrzeja czy Elę przyjdzie mi spotkać? Niebagatelne jest też to, że będę oceniać w gronie tych, których lubię i cenię, a za barwnymi, kwiecistymi perorami Andrzeja już tęsknię - mówi Alicja Majewska, zapytana o to, jak się czuje po powrocie do show.

"The Voice Senior". Kiedy emisja nowej edycji?

To nie koniec zmian w "The Voice Senior". Zamiast Roberta Stockingera w roli prowadzącego zobaczymy Łukasza Nowickiego u boku Marty Manowskiej. Premiera siódmej serii „The Voice Senior” odbędzie się w styczniu 2026 roku na antenie TVP2 oraz w serwisie TVP VOD.