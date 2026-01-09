Ryszard Rynkowski stracił ukochaną żonę

To był dla Ryszarda Rynkowskiego bardzo trudny rok. Artysta jesienią 2025 roku stracił ukochaną żonę. Pani Edyta zmarła nagle, tuż po powrocie z urlopu.

Wcześniej nie dotarł na benefis swojego kolei Jacka Cygana. Ryszard Rynkowski spowodował kolizję drogową w czerwcu 2025 roku pod Brodnicą. Będąc pod wpływem alkoholu (około 1,8 promila), uciekł z miejsca zdarzenia. Artysta przeprosił publicznie za swoje zachowanie.

Ryszard Rynkowski odwołał występy

Mimo, że miał zaplanowane koncerty, Ryszard Rynkowski odwołał swoje jesienne występy. Koncert w Warszawie się nie odbędzie, przenieśliśmy wszystko na wiosnę. Wszystkie październikowe koncerty są przeniesione na wiosnę" - mówił wówczas menadżer artysty w rozmowie z "Faktem".

Co dzieje się u Ryszarda Rynkowskiego? Czy i gdzie wystąpi?

Gazeta zapytała menadżera o to, co dzieje się u Ryszarda Rynkowskiego. Czy przełożone na wiosnę 2026 roku koncerty odbędą się? Bogdan Zep w rozmowie z "Faktem" potwierdził. Oczywiście - powiedział. Z informacji dostępnych w sieci wynika, że Ryszard Rynkowski wystąpi w takich miejscowościach jak: