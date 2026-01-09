Ryszard Rynkowski stracił ukochaną żonę

To był dla Ryszarda Rynkowskiego bardzo trudny rok. Artysta jesienią 2025 roku stracił ukochaną żonę. Pani Edyta zmarła nagle, tuż po powrocie z urlopu.

Wcześniej nie dotarł na benefis swojego kolei Jacka Cygana. Ryszard Rynkowski spowodował kolizję drogową w czerwcu 2025 roku pod Brodnicą. Będąc pod wpływem alkoholu (około 1,8 promila), uciekł z miejsca zdarzenia. Artysta przeprosił publicznie za swoje zachowanie.

Przyczyna śmierci żony Ryszarda Rynkowskiego. Nowe informacje
Ryszard Rynkowski odwołał występy

Mimo, że miał zaplanowane koncerty, Ryszard Rynkowski odwołał swoje jesienne występy. Koncert w Warszawie się nie odbędzie, przenieśliśmy wszystko na wiosnę. Wszystkie październikowe koncerty są przeniesione na wiosnę" - mówił wówczas menadżer artysty w rozmowie z "Faktem".

Co dzieje się u Ryszarda Rynkowskiego? Czy i gdzie wystąpi?

Gazeta zapytała menadżera o to, co dzieje się u Ryszarda Rynkowskiego. Czy przełożone na wiosnę 2026 roku koncerty odbędą się? Bogdan Zep w rozmowie z "Faktem" potwierdził. Oczywiście - powiedział. Z informacji dostępnych w sieci wynika, że Ryszard Rynkowski wystąpi w takich miejscowościach jak:

  • Pruszkowie
  • Tomaszowie Mazowieckim
  • Warszawie
  • Włocławku
  • Piotrkowie Trybunalskim.