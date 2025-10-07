Ryszard Rynkowski to piosenkarz, którego Polacy kojarzą z takich hitów jak "Dziewczyny lubią brąz", "Zwierzenia Ryśka", "Wznieś serce nad zło" czy "Życie jest nowelą", która jest motywem przewodnim serialu "Klan".

Ryszard Rynkowski pożegnał żonę. Ma też problemy z prawem

Kilka tygodni temu piosenkarza spotkała ogromna tragedia. Jego ukochana żona Edyta zmarła nagle. Pogrzeb odbył się 27 września. Muzyk jest pogrążony w żałobie. Do tego dochodzą problemy z prawem. W czerwcu Ryszard Rynkowski nie dojechał na festiwal w Opolu i benefis Jacka Cygana. Powód?

Ryszard Rynkowski prowadził po alkoholu. Co mu grozi?

Kolizja drogowa, do której doszło 14 czerwca. Jak wykazało badanie Ryszard Rynkowski miał we krwi około 1,6 promila alkoholu. Prokuratura postawiła mu zarzuty. Akt oskarżenia trafił do sądu 30 września. Artyście grozi do trzech lat więzienia oraz wieloletni zakaz prowadzenia samochodu.

Ryszard Rynkowski podjął trudną decyzję. Czego dotyczy?

Kłopoty i dramat, z którymi przyszło zmierzyć się piosenkarzowi sprawiły, że podjął trudną, ale zapewne jedynie słuszną decyzję. Ryszard Rynkowski postanowił odwołać swoją trasę koncertową, która planowana była jesienią. Pierwszy koncert miał odbyć się 19 października w Warszawie. Kolejne koncerty były zaplanowane w takich miastach jak Włocławek, Piotrków Trybunalski, Radom, Kwidzyn, Piłę i Poznań. Wszystkie zostały przełożone na wiosnę 2026 roku. W rozmowie z "Faktem" potwierdził to menadżer Ryszarda Rynkowskiego. Fani artysty muszą więc cierpliwie poczekać na spotkanie z ich ulubionym muzykiem.