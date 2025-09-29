Żona Ryszarda Rynkowskiego nie żyje. Miała 52 lata

Edyta Rynkowska nie żyje. Żona piosenkarza Ryszarda Rynkowskiego odeszła w czwartek 18 września. Kobieta miała 52 lata. W sprawie prowadzone było śledztwo, które wykluczyło udział osób trzecich.

Pogrzeb żony Ryszarda Rynkowskiego. Poruszające kazanie księdza

Pogrzeb żony Ryszarda Rynkowskiego odbył się w sobotę, 27 września 2025 roku o godz. 11:30, w parafii pw. Jezusa Miłosiernego w Brodnicy. Mszę pożegnalną odprawił ksiądz Janusz Jezusek. To on 19 lat temu udzielał Edycie i Ryszardowi ślubu. Na pogrzebie nie zabrakło rodziny, przyjaciół oraz znajomych zarówno zmarłej, jak też piosenkarza.

Ksiądz Jezusek wygłosił nad urną zmarłej bardzo poruszające i osobiste kazanie. Zawsze będzie zdawać się nam, że ta uroczystość to tylko tak po ludzku coś, co możemy w pewien sposób zaklinać, że jej nie ma. Że to się nie wydarzyło, że niemożliwe, że było. Że jeszcze można było inaczej, że jeszcze można było to wszystko w jakiś sposób innym poukładać - mówił ksiądz Jezusek.

Ryszard Rynkowski zabrał głos na pogrzebie żony. Co powiedział?

I po tych przemyśleniach dopiero przychodzi człowiek i idzie po tak zwanym rozum do głowy, że tak jak słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, tak jak słyszeliśmy w dzisiejszym czytaniu, czy ty go chcesz, czy nie. Ten moment po prostu nadejdzie i on po prostu jest. Przychodzi jak złodziej. Gdybyśmy wiedzieli, o której przyjdzie i dlaczego przychodzi, wtedy może w jakiś sposób udałoby nam się zabezpieczyć, nie wpuścić - powiedział ksiądz podczas pogrzebu Edyty Rynkowskiej.

Po pogrzebie Ryszard Rynkowski również zabrał głos. Obok niego stał 17-letni Ryszard junior. To syn Edyty i piosenkarza. Artysta zwrócił się do żałobników. Chciałem państwu bardzo serdecznie podziękować za obecność i że was jest tyle. Wszystkich krewnych, wszystkich przyjaciół zapraszamy do restauracji na wspólny obiad wspomnieniowy - powiedział. To właśnie przy tym ostatnim słowie głos mu się załamał.