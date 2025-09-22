18 września sieć obiegła informacja, o śmierci żony Ryszarda Rynkowskiego. Jak podała TVP Bydgoszcz, Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego o godz. 15.30 odebrało zgłoszenie o nagłej śmierci 52-letniej kobiety. Do jej odejścia miało dojść w wyniku wielu schorzeń. Później prokuratura zabrała głos w tej sprawie, informując, że było to ciało Edyty Rynkowskiej.

Przyczyna śmierci

Teraz prokurator Izabela Oliver, rzeczniczka prasowa prokuratora Okręgowego w Toruniu w rozmowie z Plejadą wyjawia szczegóły wyników sekcji zwłok. "Bezpośrednią przyczyną śmierci pani Magdaleny R. była niewydolność oddechowo-krążeniowa" - powiedziała. "Na ciele nie ujawniono żadnych obrażeń. Potwierdziły się wstępne ustalenia, które mieliśmy, o których państwa informowałem w piątek, że wykluczyliśmy udział osób trzecich spowodowania tej śmierci" - dodała Izabela Oliver.

Reklama

Druga żona Ryszarda Rynkowskiego

Ryszard Rynkowski poślubił Edytę w 2006 r. Była to jego druga żona - pierwsza zmarła 10 lat wcześniej. W wywiadzie dla "Vivy!" wspominał pierwszą randkę z ukochaną. "Pamiętam, jak umówiliśmy się na pierwszą randkę. Zapytałem, gdzie chciałaby pojechać. Ona, że do Krakowa. (...) Trzymaliśmy się z metr od siebie. Nie dlatego, że się jej wstydziłem, tylko że była taka atrakcyjna w stosunku do mnie" - opowiadał. Para doczekała się syna - Ryszarda Juniora.