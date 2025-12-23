Tak żona poinformowała o śmierci Michała Urbaniaka

Michał Urbaniak zmarł 20 grudnia. Wiadomość o jego śmierci zamieściła w mediach społecznościowych jego żona Dorota. "Michał Urbaniak. Żył i czuł wielkimi nutami. Odszedł w wieku 82 lat. Z miłością, Dorota Dosia Urbaniak" - napisała.

"Śpij z aniołami". Poruszający wpis córek Michała Urbaniaka

Ojca pożegnały w sieci również Mika i Katarzyna, czyli jego córki. Tatuś, kochamy Cię. Śpij z aniołami - napisały i dodały do tego wpisu serce. Do postu dołączyły również zdjęcie, na którym Michał Urbaniak pozuje z nimi, gdy są małe i mocno je przytula.

Mika i Katarzyna to córki ze związku Michała Urbaniaka z Urszulą Dudziak. Małżeństwem byli przez ponad 20 lat. Pobrali się w 1967 roku, ale ich małżeństwo nie przetrwało próby czasu. Rozstali się w 1985 roku, gdy Urbaniak związał się z aktorką Lilianą Komorowską.

Urszula Dudziak przerwała milczenie. Tak pożegnała Michała Urbaniaka

We wpisie, jaki Urszula Dudziak zamieściła w sieci, nie brakuje poruszających słów. "Sorrow is not forever... Love is [Smutek nie jest wiecznością... miłość jest]. Odszedł Michał mój były mąż, wielki przyjaciel, ojciec Kasi i Miki, obecny mąż Doroty" - tak zaczęła swój wpis Urszula Dudziak.

"Michał jest zakodowany w każdej komórce mojego ciała, a "razem" było słowem, które nas łączyło przez wiele, wiele lat. Będę mu wdzięczna na zawsze, że był częścią mojego życia i tak pięknie kreował naszą wspólną przyszłość, a świat obdarzył muzyką, która zostanie z nami na zawsze" - napisała.