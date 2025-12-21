Po śmierci artysty Dorota Urbaniak przekazała poruszające pożegnanie: "Michał Urbaniak. Żył i czuł wielkimi nutami. Odszedł w wieku 82 lat. He lived and expressed himself through music. He passed away at the age of 82. With love - Dorota Dosia Urbaniak.”

"Dosia jest mi najbliższą osobą"

Dorota Urbaniak (na Facebooku Dorota Palmowska) była z Michałem Urbaniakiem od 2000 r. W 2014 r. wzięli ślub. Byli nierozłączni. "Dosia jest mi najbliższą osobą, muzą, agentem i ukochaną dziewczynką. Ona pomogła mi uporządkować życie. Kocha moją muzykę, a jednocześnie prowadzi moje sprawy, wysyła do lekarzy. Dba o mnie po prostu"- powiedział w jednym z wywiadów Michał Urbaniak.

Reklama
Tak nazywał się kiedyś Michał Urbaniak. Mówił, że teraz ma nazwisko 'bardzo jazzowe'
Tak nazywał się kiedyś Michał Urbaniak. Mówił, że teraz ma nazwisko "bardzo jazzowe"

Zobacz również

"Świat się nagle zatrzymał"

Dorota Urbaniak (na Facebooku Dorota Palmowska) zdecydowała się opowiedzieć o ostatnich miesiącach życia męża. Artysta do końca pozostawał aktywny i starał się cieszyć życiem. Dorota Urbaniak napisała, że przez ostatnie półtora roku codziennie walczyli o zdrowie Michała Urbaniaka. Od momentu, gdy muzyk wyszedł z pierwszej śpiączki, ich życie bardzo się zmieniło. "Gdy w czwartek wyszliśmy na nasz codzienny spacer, gdy straciłeś przytomność i gdy karetka zabrała Cię do szpitala, świat się znowu zatrzymał. Fantastyczni ludzie nam pomogli, bo ostatnio mieliśmy do nich szczęście. Walczyliśmy codzienne przez ostatnie półtora roku. Od Twojego wyjścia z pierwszej śpiączki wszystko się zmieniło. Życie nam zwolniło, mało wyjeżdżaliśmy, ale czasem się działo... Jak to zwykle z Tobą" - napisała.

Michał Urbaniak dla Dziennik.pl: 'Za komuny protestowaliśmy grając jazz' [WYWIAD]
Michał Urbaniak dla Dziennik.pl: "Za komuny protestowaliśmy grając jazz" [WYWIAD]

Zobacz również

"Dosia, znowu udawałem, że jestem zdrowy"

"Starałeś się pracować. Chciałeś wydać »Kind of Blues«, spamowałeś ostro na WhatsAppie, pisałeś partytury z Peterem, szukaliście bitów z Zuzą i robiłeś filmiki z AI. Wreszcie mieliśmy czas na »Rodzinę Soprano«, którą uwielbiałeś, a raz nawet byliśmy w teatrze! Robiłam Twoje ulubione placuszki z jabłkiem z przepisu Hani. Lubiłeś oszukiwać, że wszystko jest ok. Mówiłeś: »Dosia, znowu udawałem, że jestem zdrowy«. Mieliśmy wyjechać na święta, chciałeś być z moją mamą, Kasią i Miką" - napisała Dorota Urbaniak. "Od półtora roku codziennie wieczorem całowałeś mnie w rękę i mówiłeś: »Doś, dziękuje Ci za kolejny dzień«. Śmialiśmy się, że jesteśmy jak pacjent i pielęgniarka...A jak szykowaliśmy się do tzw. wyjścia, mawiałeś o sobie "Laluś" i wybieraliśmy szalik... Ostatnie solo na scenie zagrałeś 26 października w Warszawie. Ze spokojem przyjmowałeś tytułowanie Maestro, choć nie za bardzo lubiłeś, jak Cię tak nazywano" - zakończyła swój wpis.