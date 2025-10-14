Akt oskarżenia został skierowany do Sądu Rejonowego w Brodnicy, który zajmie się rozpatrzeniem sprawy - podaje Onet. Akt oskarżenia wpłynął do Sądu Rejonowego w Brodnicy w dniu 30 września 2025 r.

Sprawa trafiła do sędziego

"Sprawa została przekazana sędziemu zgodnie z Systemem Losowego Przydziału Spraw do referatu. W chwili obecnej nie ma wyznaczonego terminu rozprawy" - informuje prezes Sądu Rejonowego w Brodnicy Małgorzata Redmerska-Górna.

Akt oskarżenia

We wtorek, 30 września, media poinformowały o skierowaniu aktu oskarżenia przeciwko Ryszardowi Rynkowskiemu. Artysta został oskarżony o prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Prokuratura Okręgowa w Toruniu potwierdziła, że dowody w sprawie, w tym opinia toksykologiczna, wskazują na naruszenie przepisów prawa. Zgodnie z wynikami badań retrospektywnych, przeprowadzonych na zlecenie prokuratora, w chwili zdarzenia 14 czerwca 2025 r. w miejscowości Żmije, Ryszard Rynkowski znajdował się w stanie nietrzeźwości. Rafał Ruta z Prokuratury Okręgowej w Toruniu wyjaśnił, że akt oskarżenia dotyczy przestępstwa z art. 178a § 1 Kodeksu karnego, który mówi o prowadzeniu pojazdu pod wpływem alkoholu.

Ryszard Rynkowski zaprzecza

Ryszard Rynkowski, za pośrednictwem swojego adwokata Adama Kozioziembskiego, zaprzecza, jakoby prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości. W rozmowie z serwisem Nowiny jego obrońca wyjaśnił, że artysta przyznaje się jedynie do spożycia alkoholu przed badaniem alkomatem oraz dzień wcześniej, ale nie do kierowania samochodem pod wpływem.