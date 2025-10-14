Kiler" to doskonała komedia pomyłek, której akcja rozgrywa się w polskim światku przestępczym. Taksówkarz Jurek Kiler zostaje wzięty za zawodowego zabójcę o pseudonimie "Kiler". Zostaje wrobiony w morderstwo i trafia do więzienia. Ale to dopiero początek jego perypetii. Film miał premierę 17 listopada 1997 r. Od początku cieszył się ogromną popularnością. Sukces filmu sprawił, że w 1998 roku Machulski nakręcił jego sequel pod tytułem "Kiler-ów 2-óch".

Taki pomysł miał Juliusz Machulski

Jurka Kilera zagrał Cezary Pazura. Teraz chyba nikt nie wyobraża sobie innego aktora w tej roli. A jednak Juliusz Machulski miał inne plany. Nie od razu zdecydował się na Cezarego Pazurę. Tu warto zwrócić uwagę, że Pazura miał już za sobą role m.in. w filmach Władysława Pasikowskiego "Kroll" i "Psy". Juliusz Machulski wymyślił sobie, że Jurka Kilera zagra popularny dziennikarz i satyryk, Szymon Majewski, który w 1994 zadebiutował w telewizji występami w talk-show "Wieczór z Alicją" na antenie TVP.

Jednak Pazura

W końcu jednak Machulski się namyślił i uznał, że Majewski może nie unieść głównej roli w filmie. Jurka Kilera zagrał więc Cezary Pazura. Szymon Majewski pojawił się jednak w obu częściach opowieści o Kilerze. Zagrał Mioducha, asystenta komisarza Ryby (Jerzy Stuhr).