Zagrała w "Złotopolskich". Kim jest Renata Gabryjelska?

Ponad dwie dekady temu była jedną z bardziej rozpoznawalnych gwiazd polskiego show-biznesu. W latach 90. była modelką i aktorką. Karierę zaczynała jako uczestniczka wyborów Miss Polonia. W 1993 roku zdobyła tytuł I Wicemiss Polonia w 1993 roku.

Dzięki temu Renata Gabryelska trafiła do świata modelingu. Chwilę później otrzymała rolę w filmie "Girl Guide" Juliusza Machulskiego. Widzowie mogli ją również oglądać w serialu "Złotopolscy", w którym wcielała się w postać Ewy Kowalskiej. W produkcji tej grała od 1997 do 2003 roku.

Renata Gabryjelska zniknęła z show-biznesu. Co dziś robi?

Przyszedł jednak moment, kiedy Renata Gabryelska zniknęła z show-biznesu. Prywatnie związała się z milionerem Stanisławem Tyczyńskim, który założył stację RMF FM. Mąż aktorki dwa razy znalazł się na liście najbogatszych Polaków: w 2011 roku zajął 93. miejsce w rankingu "Forbesa" z majątkiem szacowanym na 205 mln złotych, a w 2012 roku na 91. pozycji z fortuną w wysokości 200 mln złotych.

Czym dziś zajmuje się gwiazda z dawnych lat? Gdy Renata Gabryelska zrezygnowała z modelingu i aktorstwa zajęła się reżyserią. Została autorką kilku dokumentów i filmów fabularnych. Jednym z nich był "Safe Inside" doceniony na kilku festiwalach.

Renata Gabryjelska pojawiła się na salonach. Tak dziś wygląda

W poniedziałkowy wieczór pojawiła się na premierze książki Bożeny Batyckiej - "Batycka. Gorzki smak sukcesu". Zapozowała fotografom do zdjęć. Obecnie Renata Gabryjelska udziela się charytatywnie a także prowadzi warsztaty z wystąpień publicznych. Od czasu do czasu pojawia się w mediach, ale robi to naprawdę sporadycznie. Jak dziś wygląda?