W najnowszym odcinku programu "Mellina", który Marcin Meller prowadzi na antenie Eski Rock gościem był reżyser Juliusz Machulski. To twórca takich hitów jak "Vabank", "Seksmisja", "Kingsajz" czy "Vinci". Na swoim koncie ma również film, który powstał w 1995 roku "Girl Guide". Główne role zagrali w nim Renata Gabryelska i Paweł Kukiz.

Juliusz Machulski o współpracy z Pawłem Kukizem. Padły gorzkie słowa

Z kim się najciężej komunikowało? Ktoś, kogo cenisz fachowo, ale wiesz... - zapytał go w pewnym momencie rozmowy Marcin Miller. Machulski odpowiadając wspomniał o Pawle Kukizie.

Chyba miałem szczęście, bo nie miałem jakichś zagwozdek tego typu. Mówię o głównych rolach, a nie epizodach, bo to się zdarza. (...) Teraz mi się przypomniało, tylko to nie był aktor zawodowy – Paweł Kukiz i film "Girl Guide" - odpowiedział reżyser.

Kto wybrał Pawła Kukiza do filmu "Girl Guide"? Nie był to reżyser

Wyznał, że Paweł Kukiz dostał tę rolę, bo tak zadecydował producent filmu - Witold Adamek. Wybrał go Witek Adamek, który był producentem. On miał obsadę i dał mi tylko książkę, żeby zrobić scenariusz i żebym to wyreżyserował. Wszystko właściwie było jego - wyjaśnił Machulski.

Wyjaśnił, że o ile Renata Gabryelska była miła, o tyle Paweł Kukiz "to była kompletnie nie moja grupa krwi, jak to się mówi".Zrobiłem ten film w 19 dni, żeby mieć spokój. Ani mi się nie podobało, co robiły Piersi, czy jak im tam... Jak się okazało teraz, ta emanacja dopiero się zaczynała. Coś było takiego... Daliśmy sobie radę, może nawet wtedy było fajnie, tylko czułem, że tu mógł być ktoś inny, chociaż on dostał wyróżnienie za tę rolę - wyjaśnił Machulski.

Juliusz Machulski o Pawle Kukizie: Nie radził sobie z warsztatem

Z Pawłem Kukizem było dziwnie. On miał jakieś problemy, wynikające z tego, że strasznie mu zależało, a nie radził sobie z warsztatem. Tak mi się wydaje. Zagrał jak trzeba, ale jak mi mówisz, z kim miałem problem, to było właśnie to. To był ktoś, kogo nie ja obsadziłem, nie bardzo się wyczuwaliśmy - wyznał Machulski.