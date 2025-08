Serial "07 zgłoś się" to kultowa produkcja. Do dziś ma on wielu fanów. Porucznik Sławomir Borewicz i Antoni Zubek stanowili w tym serialu duet może nie idealny, ale równie kultowy jak sam serial. Obydwaj słynęli z ciętych ripost i złotych myśli. W tym quizie pytamy o to, który co powiedział. Pamiętacie?

