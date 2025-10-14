Głośne rozstanie Katarzyny Bosackiej

Katarzyna Bosacka to dziennikarka, która od pewnego czasu pracuje w TVP Info. Tematyka, którą się zajmuje dotyczy głównie jedzenia oraz zdrowia. Prowadzi m.in. program "Wiem, co jem". W marcu 2024 roku głośno zrobiło się o jej rozstaniu z wieloletnim partnerem Marcinem Bosackim.

Katarzyna Bosacka wyszła za mąż

Po głośnym rozwodzie, dziennikarka otwarcie mówiła o tym, że przechodzi bardzo trudny czas w swoim życiu. Udało jej się odnaleźć nie tylko samą siebie, ale także nową miłość. Pod koniec czerwca 2025 dziennikarka i jej wybranek o imieniu Tomasz postanowili zalegalizować swój związek. Na swoim Instagramie zamieściła zdjęcie z uroczystości, które podpisała: – I żyli długo i szczęśliwie!

Katarzyna Bosacka z mężem na premierze

Teraz dziennikarka postanowiła zabrać swojego męża na salony. Pojawili się na premierze spektaklu "Podróż poślubna plus" w Scenie Relax. O nowym partnerze Katarzyny Bosackiej wiadomo niewiele. Nazywa się Tomasz Makulski i nie jest związany z branżą show-biznesową.

Rozwiodłam się, mam nowego partnera życiowego. Kupiliśmy dom w puszczy. Zmieniłam też bardzo podejście do życia, nauczyłam się patrzeć przed siebie, a nie rozpamiętywać przeszłość – mówiła Katarzyna Bosacka w rozmowie z "Wysokimi Obcasami".

Nowe plany Katarzyny Bosackiej i jej męża

Okazuje się, że para kupiła działkę pod Warszawą, na której znajduje się dom. To właśnie tam Bosacka i jej mąż mają zamiar zamieszkać.

Kupiliśmy pod Warszawą koło Mszczonowa działkę, na 3300 metrów, i tam jest też dom. Będziemy to mocno zmieniać. Powstanie może projekt internetowy albo telewizyjny o tym, jak to gniazdko sobie wijemy, bo tam jest bardzo dużo do zrobienia – zdradziła ich wspólne plany.