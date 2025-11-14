W połowie września zmarła nagle żona Ryszarda Rynkowskiego, Magdalena Edyta Rynkowska. Ciało kobiety znaleziono w mieszkaniu małżeństwa w Brodnicy. Dla piosenkarza był to ogromny cios. Wstępne oględziny wskazywały, że w zdarzeniu nie brały udziału osoby trzecie. Prokuratura wszczęła jednak śledztwo w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, a 22 września przeprowadzono sekcję zwłok.

Wyniki sekcji zwłok

"Bezpośrednią przyczyną śmierci pani Magdaleny była niewydolność oddechowo-krążeniowa" – powiedziała "Faktowi" prokurator Izabela Oliver, rzecznik prasowa Prokuratora Okręgowego w Toruniu. Dzień po sekcji zwłok, 23 września, Ryszard Rynkowski został przesłuchany na komendzie w Brodnicy w charakterze świadka.

Co dalej ze śledztwem?

Pod koniec października ostateczna decyzja prokuratury w tej sprawie. "31 października prokurator zatwierdził postanowienie o umorzeniu śledztwa wobec braku znamion czynu zabronionego" - poinformowała "Fakt" prokurator Izabela Oliver. "Z opinii wynika, że przyczyną zgonu była niewydolność krążeniowo-oddechowa na podłożu krwawienia z przewodu pokarmowego. Ja wcześniej informowałam, że źródłem były żylaki przełyku. To się potwierdziło" - dodała.