Kolagen jest białkiem budulcowym, które znajduje się we wszystkich komórkach i tkankach naszego ciała. Jest składnikiem kości, stawów, zębów czy skóry. Można suplementować kolagen, kupując drogie preparaty w aptece, albo dostarczać go w naturalny i smaczny sposób razem z jedzeniem. Podajemy przepis na pyszny rosół kolagenowy. Tak robiły go w PRL nasze mamy i babcie. Teraz ta zupa znowu powraca do łask. O regularnym jedzeniu rosołu kolagenowego mówi wiele gwiazd.

Rosół kolagenowy wraca do łask

Jak wynika z najnowszych badań, moda na rosół kolagenowy ma poparcie w faktach. Naukowcy stwierdzili, że wspomaga naturalną, dobrą mikrobiotę, dzięki czemu organizm wchłania więcej składników odżywczych z pożywienia. Wyniki badań opublikowano w specjalistycznym magazynie "Digestive Diseases and Sciences". Rosół kolagenowy zawiera mnóstwo kolagenu, który wspiera zdrowie stawów, sprzyja szybszemu gojeniu się ran i regeneracji komórek. Eksperci radzą, by pić filiżankę rosołu kolagenowego dziennie. Działa lepiej niż drogie suplementy z kolagenem i jest o wiele lepiej przyswajany przez organizm.

Zupa rodem z PRL

Teraz mówi się o "rosole kolagenowym", a w czasach PRL, gdy gospodynie dokonywały cudów, by gotować zdrowo i smacznie mimo braków aprowizacyjnych, był to po prostu rosół. Gotowano go na kurzych korpusach, kościach wołowych lub cielęcych, kurzych łapkach, itp. Do tego dużo warzyw i wolne gotowanie. Taki rosół, po ostudzeniu, stawał się galaretą.

Przepis na rosół kolagenowy - przepis z czasów PRL

Składniki

W sumie 3 kg kurzych łapek, korpusów, kości wołowych i cielęcych, porcji rosołowych

2 kg kości szpikowych

pół kg marchwi

3 pietruszki

seler

por

dwie cebule

kilka ząbków czosnku

6 liści laurowych

kilka ziaren ziela angielskiego

kilka ziaren pieprzu czarnego

kilka grzybów suszonych

Przygotowanie

Najlepiej zacząć rano. Bierzemy duży garnek. Myjemy kości, kurze łapki, itp. Zalewamy to wszystko wodą i nastawiamy gotowanie na małym ogniu. Zupa ma bardzo delikatnie mrugać przez kilka godzin. Po 4 godzinach dodajemy przyprawy oraz warzywa. Gotujemy dalej przez ok. 3 godziny. Odcedzamy zupę. Rosół kolagenowy gotowy.