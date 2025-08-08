Chałwa to bliskowschodni przysmak, przygotowywany najczęściej z sezamu. Z jej produkcji słyną Turcy, Grecy czy Bułgarzy. W czasach PRL chałwa była prawdziwym rarytasem. Mało kto wie, że jest nie tylko pyszna, ale też ma dobroczynny wpływ na zdrowie. Wszystko przez sezam.

Co to jest chałwa?

Chałwa to mielone ziarna sezamu zespolone ze słodziwem. Może to być miód, może - cukier. Ważne, by chałwa miała dużą zawartość sezamu, bez żadnych zagęszczaczy czy skrobi. Chałwa jest kaloryczna, ma dużo tłuszczu, a sezam, z którego jest zrobiona, ma mnóstwo wartości odżywczych.

Nostalgiczny smak dzieciństwa w PRL

Chałwa wielu z nas kojarzy się ze smakiem dzieciństwa. Ma orzechowy smak. W czasach PRL chałwa była symbolem luksusu. Chałwa była dostępna w dwóch smakach - naturalnym i czekoladowym. Sprzedawano ją w puszkach, za dewizy w Pewexie i w sklepach Baltona. Bloki chałwy pojawiały się też w sklepach, na stoiskach ze słodyczami, ale nie był to codzienny widok. Teraz, w zalewie różnych łakoci, często o chałwie zapominamy. A dzięki dużej zawartości sezamu chałwa może być bardzo zdrową, słodką przekąską, zdecydowanie zdrowszą od wielu batoników.

Wartości odżywcze sezamu

Ziarna sezamu są niezwykle cenione w kuchni. Poleca się ich spożywanie osobom na diecie wegetariańskiej. Sezam to jedna z najstarszych roślin, uprawianych przez ludzi. Pochodzi z Afryki, skąd przed tysiącami lat zawędrowała np. m.in. Indii. Jadalne są oleiste nasionka, znajdujące się w owocach sezamu. Nasiona sezamu to prawdziwa bomba odżywcza. Zawierają wapń, żelazo, magnez, cynk, selen oraz m.in. witaminy z grupy B i A. Ma też kwasy omega 3. Sezam działa dobroczynnie na stan włosy, skóry, paznokci, układu nerwowego i kostnego. Nasiona sezamu to również jedno z najlepszych źródeł dobroczynnych dla organizmu fitosteroli. Wieloletnie badania nad ich działaniem dowodzą, że systematyczne, codzienne spożywanie fitosteroli zapobiega rozwojowi zmian miażdżycowych w naczyniach krwionośnych.

Jak jeść sezam?

Ziarna sezamu można dodawać do różnego rodzaju wypieków - słodkich i wytrawnych, do sałatek, zup. Można posypywać nimi po prostu kanapki. Można kupić w sklepach ziarna sezamu. Jest też dostępna pasta, tahini, przygotowywana ze zmielonych nasion sezamu. Można też chrupać sezamki, czyli ciasteczka z ziaren sezamu, lub raczyć się raz na jakiś czas chałwą. Chałwa jest kaloryczna i tłusta, nie można więc jeść jej zbyt dużo. Trzeba też uważać na zawartość cukru w chałwie. Gdy zjemy kawałek chałwy raz na jakiś czas, pójdzie nam to na zdrowie.

Przepis na domową chałwę - dwa składniki i mnóstwo smaku

Oto banalnie prosty przepis na domową chałwę. Bez konserwantów, utwardzaczy i sztucznych substancji. Sam smak i zdrowie. Wystarczą dwa składniki.

Składniki

250 g ziaren sezamu - ok. 1,5 szklanki

3 łyżki miodu

Przygotowanie

Ziarna sezamu prażymy na suchej patelni na małym ogniu, często mieszając. Gdy delikatnie zmienią kolor, zdejmujemy z ognia, przesypujemy do miski i studzimy. Sezam ucieramy w moździerzu na proszek; można też użyć miksera lub młynka do kawy. Do utartego sezamu dodajemy miód i starannie mieszamy. Z sezamowej masy formujemy wałek, owijamy go folią i wstawiamy na kilka godzin do lodówki. Domowa chałwa gotowa.