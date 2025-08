Skąd taka nazwa ciasta?

Ciasto nazywane "salcesonem" przypomina trochę wizualnie czarną wersje tej popularnej wędliny. Warto się na nie skusić. Do jego przygotowania potrzeba niewielu składników, a zrobi je każdy, nawet ten, kto nie ma dużego doświadczenia w kuchni. Proponujemy wypróbowany przepis doskonałej kucharki, siostry Anastazji. Będzie idealne do popołudniowej kawy lub herbaty.

Przepis na ciasto "salceson" siostry Anastazji

Składniki

350 g mąki pszennej

4 duże jajka

170 g cukru białego

120 ml oleju roślinnego

30 g kakao

1 łyżeczka proszku do pieczenia

1 łyżeczka sody oczyszczonej

1 łyżeczka cynamonu

pół kilograma jabłek

odrobina soli

Przygotowanie

Białka oddzielamy od żółtek i ubijamy je z cukrem na puch. Osobno ubijamy pianę z białek. Potem łączymy ubite białka z żółtkami. Mąkę przesiewamy razem z kakao, proszkiem do pieczenia i sodą. Dodajemy do masy jajecznej, delikatnie mieszając szpatułką. Na koniec wlewamy olej i znowu mieszamy tak, aby wszystkie składniki się połączyły. Jabłka obieramy, usuwamy gniazda nasienne. Owoce kroimy w kostkę, posypujemy cynamonem i mieszamy. Do przygotowanego ciasta dodajemy jabłka i mieszamy. Przygotowujemy keksówkę, wykładamy ją papierem do pieczenia. Wylewamy do niej masę. Pieczemy przez 180 stopni Celsjusza przez około 40-45 minut. Salceson wg przepisu siostry Anastazji gotowy.