Zupa nylonówka to pyszne danie, które można zrobić z kilku składników. Robi się ją na bazie warzywnego bulionu. To lekka, bezmięsna zupa, którą często podawano w tzw. dni bezmięsne na stołówkach - mięsa brakowało, z obiad trzeba było zjeść. Nylonówka była tania i pożywna. Można powiedzieć, że to pyszna zupa dietetyczna.

Dlaczego nylonówka tak się nazywa?

Skąd nazwa zupa nylonowa lub nylonówka? Najprawdopodobniej chodzi o efekt, który wywołuje ugotowana w zupie kasza manna - powierzchnia zupy ma przypominać pończochowe rajstopy. Nie jest to może bardzo apetyczne porównanie, ale sama zupa jest pyszna. Zwłaszcza gdy przygotujemy ją z młodych warzyw. Nylonówka jest idealna na szybki obiad.

Przepis na nylonówkę - przebojową zupę z PRL

Składniki

4 młode ziemniaki,

2 młode marchewki,

1 mała biała cebula,

1 korzeń młodej pietruszki,

Biała część młodego pora,

1/2 młodego selera,

4 łyżki kaszy manny,

dwa listki laurowe

sól i pieprz do smaku

Przygotowanie

Warzywa myjemy i obieramy. Drobno siekamy cebulę i por. Ziemniaki kroimy w drobną kostkę. Pietruszkę, marchewkę i seler ścieramy na tarce o dużych oczkach. Warzywa wrzucamy do garnka i 1,5 litra wody. Gotujemy ok. 20 minut, aż warzywa zmiękną. Potem zupę zasypujemy kaszą manną - robimy to stopniowo, żeby nie powstały grudki. Gotujemy jeszcze ok. 10 minut, aż kasza się ugotuje - w trakcie gotowania mieszamy. Doprawiamy solą i pieprzem. Przed podaniem możemy posypać zieloną pietruszką lub koperkiem. Smacznego! Zupa nylonówka, czyli przebój PRL, gotowa.