Dietetyk kliniczny dr Angelika Kargulewicz poleca napój kolagenowy, który jest skuteczny, pyszny i tani. Z powodzeniem zastąpi drogie preparaty. Jak przekonuje specjalistka, jest wręcz niezastąpiony w diecie osób starszych.

Co to jest kolagen?

Kolagen to białko, które jest głównym składnikiem tkanki łącznej w organizmie człowieka. Odgrywa kluczową rolę, jeśli chodzi o zdrowie skóry, kości, ścięgien, chrząstek i innych tkanek. W organizmie kolagen pełni funkcje budulcowe, wspiera regenerację tkanek i gojenie ran. Żelatyna to odpowiednik kolagenu i dostarcza istotnych aminokwasów, które służą do syntezy endogennego kolagenu.

Dlaczego sok z granatów?

Jednym ze składników domowego napoju kolagenowego jest sok z granatów. Dlaczego? Sok z granatów ma wysoką zawartość polifenoli. Chronią one strukturą kolagenu. Ma też wysoki potencjał antyoksydacyjny – tłumaczy dr Angelika Kargulewicz. Sok z granatów w napoju kolagenowym też będzie niezwykle cenny dla wszystkich osób, które borykają się z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Ponieważ jak pokazały badania naukowe, picie nawet 100 ml dziennie takiego soku z granatów przekłada się istotnie korzystnie na pracę serca – dodaje dr Angelika Kargulewicz.

Tani i szybki napój kolagenowy - na zdrowe stawy i piękną skórę

Składniki

10 g żelatyny

¼ szklanki wody – ok. 50 ml

150 ml soku z granatów – z jednego większego owocu.

Kawałek kłącza imbiru – opcjonalnie

Sok z cytrynu

Szczypta cynamonu

Przygotowanie

Żelatynę rozpuszczamy w ciepłej wodzie. Sok z granatu i imbir wyciskamy w wyciskarce. Wyciskamy sok z cytryny. Roztwór żelatyny zostawiamy, by żelatyna napęczniała. Potem krótko podgrzewamy, uważając, żeby nie zagotować. Gdy ostygnie, dodajemy sok z granatów, potem sok z cytryny i cynamon. Energicznie mieszamy i gotowe. Wypijamy.