Wykwintna przekąska

Kiedyś podroby były wielkim rarytasem. Na stoły w PRL często trafiały żołądki, wątróbka, serduszka drobiowe, płucka. Teraz bywają rzadkością. Przysmakiem były też ozory w galarecie. Bez nich nie mogła odbyć się żadna impreza. Dzisiaj praktycznie nikt nie stawia ich na stole. Warto ich poszukać i przyrządzić. Są bardzo zdrowe.

Nasze babcie były mistrzyniami w przyrządzaniu tego specjału. Wiele osób teraz wspomina z nostalgią tamten smak. Teraz nawet znalezienie ozorów w sklepie mięsnym bywa często zadaniem karkołomnym, ale trud się opłaca.

Regeneruję, wzmacniają i pomagają schudnąć

Ozory w galarecie to danie zdrowe. Ozory to źródło białka, żelaza, cynku i witamin. Dodatkowo galareta dostarcza naszemu organizmowi dobroczynny kolagen, który przywraca blask cerze i zdrowie stawom. Ozory zawierają np. witaminy z grupy B, które wspierają układ nerwowy i poprawiają koncentrację. Z kolei zawarte w nich białko to najważniejszy składnik diety, który jest niezbędny do budowy mięśni.

Ozorki w galarecie - przepis Jakuba Kuronia

"Połączenie delikatnego mięsa z ozorków z aromatyczną galaretą tworzy wyjątkową przekąskę, która z pewnością zachwyci Twoich gości. W związku z tym jest idealnym wyborem na świąteczne obiady, przyjęcia lub eleganckie kolacje" - napisał ceniony kucharz Jakub Kuroń na swojej stronie internetowej. Oto jego przepis.

Składniki:

2 ozorki wołowe

2 marchewki

1 cebula

3 ząbki czosnku

2 liście laurowe

5 ziaren ziela angielskiego

1/2 szklanki białego wina (opcjonalnie)

3 łyżki żelatyny

1/2 szklanki bulionu warzywnego

Sól i świeżo mielony pieprz do smaku

Świeży koperek lub natka pietruszki do dekoracji

Przygotowanie:

Ozorki dokładnie myjemy, wkładamy do dużego garnka, zalewamy je wodą i gotujemy przez około 30 minut. Wyjmujemy, następnie wlewamy świeżą wodę i gotujemy je dalej przez około półtorej godziny, aż ozorki będą miękkie. W tym czasie przygotujemy bulion. W osobnym garnku gotujemy warzywa z przyprawami przez ok. 40 min. Bulion odcedzamy. Żelatynę rozpuszczamy w połowie szklanki ciepłej wody. Potem wlewamy ją do ostudzonego, ciepłego bulionu. Mieszamy dokładnie. W związku z tym galareta będzie miała odpowiednią konsystencję, by otulić ozorki. Dla uzyskania głębi smaku możemy dodać do galarety białe wino. Z ostudzonych ozorków zdejmujemy skórę i kroimy je w cienkie plasterki. Układamy je w formie na galaretkę. Wlewamy przygotowaną galaretę, upewniając się, że ozorki są równomiernie przykryte. Naczynie wstawiamy do lodówki na co najmniej 4 godziny, aby galareta stężała. Po tym czasie galaretka powinna dobrze otoczyć ozorki, tworząc zwartą całość.