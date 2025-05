Ten przepis był bardzo popularny w czasach PRL. Melba z truskawkami to ciasto, które zawsze wychodzi i jest naprawdę bardzo smaczne. Jego dodatkowym plusem jest to, że nie trzeba go piec.

Melbę z truskawkami można również robić z innymi owocami. Truskawki można z powodzeniem zastąpić malinami albo borówkami. Jest delikatna i puszysta. Jej smak kojarzy się z lodami na ciepło. Melba z truskawkami nie smakuje też jak klasyczny sernik na zimno.

Jak ją przygotować? Oto przepis na melbę z truskawkami.

Melba z truskawkami - składniki

1 litr mleka 3,2% (najlepiej świeżego, z lodówki)

0,5 litra śmietany kremówki 30%

4 jajka

1 niepełna szklanka drobnego cukru

2 łyżki cukru z wanilią lub wanilinowego

2 łyżki kakao

200 g miękkiego masła (1 kostka)

1 małe opakowanie herbatników

1 galaretka o smaku truskawkowym

truskawki lub inne owoce

Melba z truskawkami - przygotowanie

Mleko zagotowujemy. W tym samym czasie jajka ubijamy krótko ze śmietaną, aż dokładnie się połączą. Wlewamy masę na gotujące się mleko. Podgrzewamy na małym ogniu przez ok. 20-30 minut. Masa nie może się gotować, może ewentualnie delikatnie "pyrkać".

Gdy na wierzchu będą widoczne grudki sera, wyłączamy ogień i zostawiamy do przestudzenia na ok. 2-3 godziny. W tym czasie możemy wyjąć masło z lodówki i rozcieńczyć galaretkę w ok. 350 ml wrzątku. Po dwóch godzinach Odcedzamy masę – na sitku o drobnych oczkach lub w durszlaku wyłożonym gazą. Zebrany ser zostawiamy na 30 minut, aż dokładnie odcieknie (można go leciutko odcisnąć). Gdyby był jeszcze ciepły, zostawiamy do całkowitego ostudzenia.

Masło ucieramy mikserem z cukrem i cukrem waniliowym, na bardzo puszystą masę. Dodajemy po jednej łyżce sera (nie więcej) i za każdym razem miksujemy, aż do wykończenia. Połowę masy przelewamy do innego naczynia i miksujemy z kakaem. Dno tortownicy o średnicy 24 cm wykładamy herbatnikami (na zdjęciu ciasto jest niższe niż powinno, bo miałam tylko tortownicę o średnicy 26 cm).

Na herbatniki wlewamy ciemną masę i wygładzamy. Następnie wlewamy masę jasną. Układamy na niej połówki truskawek. Zalewamy tężejącą galaretką. Chowamy do lodówki – najlepiej na noc. Melba najlepsza jest mocno schłodzona.