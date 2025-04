Kolorowe galaretki w pucharku, na widok których aż ciekła ślinka - pamiętacie może z dzieciństwa. Ten deser można przygotować w domu samemu i to w zdrowej wersji. Na końcu naszego artykuły podajemy przepis.

Co to jest kolagen?

Galaretka jest nie tylko pyszna. Jest również źródłem jakże ważnego dla naszego organizmu kolagenu. Kolagen to białko, które występuje w organizmach zwierzęcych, w tym także w organizmie ludzkim. Jest głównym składnikiem tkanki łącznej i pełni funkcję strukturalną w wielu tkankach, takich jak skóra, kości, ścięgna, chrząstki i zęby. Kolagen zapewnia wytrzymałość i elastyczność tkankom, a także bierze udział w regeneracji i gojeniu się. Kolagen wspiera regenerację uszkodzonych ścian komórkowych oraz dostarcza do organizmu lecznicze aminokwasy. Wspomagają one leczenie zespołu nieszczelnego jelita, refluksu oraz choroby Leśniowskiego-Crohna.

Kolagen - białko młodości

Kolagen bywa nazywany białkiem młodości. I nie ma w tym określeniu żadnej przesady. Ubytki kolagenu widać np., gdy przyjrzymy się kondycji skóry - staje się sucha i wiotka, a na jej powierzchni powstają zmarszczki czy bruzdy. Zmniejszenie ilości kolagenu w organizmie może przejawiać się także osłabieniem i łamliwością włosów. W pewnym momencie pojawiają się również bóle stawów i problemy z krążeniem.

Kolagen w jedzeniu - gdzie go znajdziemy?

Poziom kolagenu w organizmie jest uzależniony nie tylko od wieku, ale też stosowanej diety. Kolagen znajdziemy między innymi w:

żelatynie spożywczej,

galaretkach,

kurzych łapkach,

podrobach.

Pyszny deser pełen kolagenu - przepis

Na rynku jest wiele preparatów z kolagenem. Zamiast suplementów możemy jednak przygotować sobie pyszna bombę kolagenową w domu. Proponujemy zdrowy i odżywczy deser. Przygotujemy go z owoców i żelatyny. Czyli robimy kultową galaretkę z czasów PRL. Można ją podać z sosem waniliowym lub z bitą śmietaną. Świetnie też smakuje sama, bez dodatków. Robi się ją w bardzo prosty sposób.

Składniki

żelatyna - 3 łyżeczki na każde 0,5 litra wody

świeże lub mrożone owoce - nie bierzemy kiwi, mango czy ananasów - zawierają składniki, które sprawią, że galaretka nie stężeje

coś do posłodzenie - cukier, ksylitol lub erytrytol

Przygotowanie

Owoce miksujemy na mus, potem mus słodzimy i podgrzewamy - nie doprowadzamy do wrzenia! Żelatynę rozpuszczamy w ciepłej wodzie i dodajemy do musu. Dokładnie mieszamy. Przelewamy do foremek na galaretkę lub do pucharków. Pozostawiamy do ostudzenia, a następnie wkładamy do lodówki na kilka godzin, aż stężeje.