Mole spożywcze - jak je rozpoznać?

Mole spożywcze nazywane również molami kuchennymi to owady, które najczęściej spotkać można w kuchni. Żywią się takimi produktami jak mąka, cukier oraz nasiona zbóż. Wyglądem przypominają ćmy.

Produkty spożywcze, na których żerują, sprzyjają ich wylęgowi. Kto raz miał z nimi do czynienia ten wie, że potrafią dostać się w przeróżne zakamarki szafek, półek a także do nawet szczelnie zamkniętych puszek i słoików. Bywa, że larwy moli spożywczych zagnieżdżają się w zakładach opakowań z produktami.

Najczęściej spotykane mole w kuchni to:

Omacnica spichrzanka (Plodia interpunctella) - ich larwy można znaleźć na takich produktach jak mąka, kasza, ryż, orzechy lub owoce suszone. To najczęściej występują w kuchni odmiana mola spożywczego

Mklik mączny (Ephestia kuehniella) - tego mola spożywczego najczęściej można znaleźć w mące i produktach sypkich. Bywa, że atakuje suche produkty.

Mole mają od kilku milimetrów do 1 cm długości oraz brązowo-szary kolor. Larwy moli są białe lub kremowe. O tym, że pojawiły się naszej kuchni świadczyć może cienka pajęczyna, która pojawia się w produktach lub na obrzeżach oraz pokrywkach pojemników, w których są przechowywane. Sklejone grudki mąki albo ryżu to idealne pożywienie dla larw moli spożywczych. Jeśli tak wygląda produkt, który trzymamy w kuchni, nie nadaje się on już do zjedzenia. Trzeba go wyrzucić i przejrzeć pozostałe, które trzymamy w szafkach. Istnieje bowiem bardzo duże prawdopodobieństwo że przedostały się i tam.

Domowy sposób z czasów PRL na mole spożywcze

Mole spożywcze najczęściej pojawiają się w naszej kuchni, bo przynosimy je ze sklepów. Bywa też, że wlatują z dworu. Na rynku dostępne są różnego rodzaju preparaty i płytki, które mają za zadanie odstraszenie tych szkodników.

Okazuje się, że skuteczny może okazać się domowy sposób z czasów PRL. Wystarczy, że w rondlu zagotujemy dwa składniki. Te produkty to biały ocet i liście laurowe. Nie od dziś wiadomo, że biały ocet jest idealny do czyszczenia i dezynfekowania powierzchni kuchennych.

Gdy w naszej kuchni znajdziemy mole spożywcze, najpierw wyrzućmy wszystko z szafek i pojemników. Następnie przetrzyjmy wnętrza szafek, blaty i pojemniki na żywność wodą z dużą ilością octu. Warto też zrobić domową pułapkę na mole spożywcze. W rondlu zagotujmy ocet i dodajmy do niego liście laurowe. Gdy mieszanka przestygnie wlejmy ją do słoika lub pojemnika i postawmy w szafkach.

Ta mieszanka o intensywnym zapachu z powodzeniem stosowana w czasach PRL skutecznie odstraszy mole spożywcze. Mole nie powinny wrócić. By zabezpieczyć się przed kolejnym atakiem tych szkodników warto przechowywać suchą żywność w szklanych lub plastikowych pojemnikach jak najszczelniej zamkniętych.