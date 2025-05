Irena Santor to niekwestionowana dama polskiej sceny muzycznej. Przez wiele lat zachwycała swoim głosem i występami. Choć jest na emeryturze, wciąż pojawia się publicznie i od czasu do czasu występuje przed swoimi fanami.

Irena Santor to "pierwsza dama polskiej sceny". Gustuje w nietypowej potrawie

"Pierwsza dama polskiej piosenki" ma na swoim koncie wiele przebojów, które od lat cieszą się niesłabnącą popularnością. Wśród nich są takie piosenki jak:

Reklama

"Już nie ma dzikich plaż"

"Kawiarenki"

"Tych lat nie odda nikt"

"Powrócisz Tu"

"Embarras"

Okazuje się, że "pierwsza dama polskiej piosenki" prywatnie jest smakoszką. W rozmowie z bydgoską "Gazetą Wyborczą" Irena Santor wyznała, że uwielbia danie, które pamiętają głównie osoby po 80..

Przez wiele lat potrawa ta budziła u wielu Polaków obrzydzenie. Niektórzy do dziś nie wezmą jej do ust, choć wraca i podawana jest w wielu ekskluzywnych restauracjach.

Irena Santor uwielbia to danie. Wiele osób, by nie tknęło

Okazuje się, że Irena Santor uwielbia danie, które miała okazję jeść w Bydgoszczy. Bydgoszcz kojarzy mi się absolutnie z hotelem "Pod Orłem", gdzie cały wystrój pokojów był przedwojenny. Pamiętam takie duże wanny - wspomniała artystka.

Tym daniem jest móżdżek. No, i, jakie tam było jedzenie! O Boże, nie do zapomnienia! Było tam wszystko, czegoś dziś nie można jeść. Na przykład móżdżek. Jezus, jakie dobre... - zachwycała się Irena Santor.Tego się podobno teraz nie je. Nie wiecie w ogóle, co to jest?! Rarytas! - mówiła z entuzjazmem.

Przepis na ulubione danie Ireny Santor

Reklama

Składniki:

500 g móżdżku wieprzowego

1 cebula

2 jajka

3 łyżki oleju

1 łyżka octu

sól, pieprz

natka pietruszki

Sposób przygotowania:

Przygotowanie móżdżku: Mózg umyj dokładnie, oczyszczając go z błon. Blanszowanie: Zagotuj wodę z solą i octem. Wrzuć móżdżek i gotuj przez około 5 minut. Dzięki temu stanie się bardziej delikatny. Szklenie cebuli: Cebulę pokrój w drobną kostkę i zeszklij na oleju. Smażenie móżdżku: Pokrój móżdżek na mniejsze kawałki i dodaj do zeszklonej cebuli. Smaż przez kilka minut. Dodatek jajek: Wbij jajka na patelnię i delikatnie mieszaj, aż się zetną. Doprawienie: Dopraw solą, pieprzem i posyp posiekaną natką pietruszki.