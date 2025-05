Danuta Szaflarska - legenda polskiego kina czasów PRL

Trudno nie mówić o niej, że była i wciąż jest legendą polskiego kina zarówno czasów PRL, jak i tego tworzonego już po 1989 roku. Danuta Szaflarska zachwycała nie tylko talentem, ale też urodą i wdziękiem.

Reklama

Ta uznana aktorka przyszła na świat 6 lutego 1915 roku. Państwowy Instytut Sztuki Teatralnej w Warszawie ukończyła w 1939 roku. Danuta Szaflarska debiutowała na deskach w Teatrze na Pohulance w Wilnie.

W jakich filmach zagrała Danuta Szaflarska?

Gdy dwa lata później przeniosła się do Warszawy, występowała w podziemnych teatrach. Kiedy skończyła się wojna Danuta Szaflarska otrzymała angaż w Teatrze Starym, a później w łódzkim Teatrze Kameralnym Domu Żołnierza. Zagrała nie tylko w wielu spektaklach teatralnych, ale także w filmach. Jej najbardziej zapamiętane role to te w filmach "Zakazane piosenki", "Skarb", "Ludzie z pociągu", "Dom bez okien" czy "Dolina Issy".

Zagrała także w filmach zaliczanych do współczesnego polskiego kina. Wśród produkcji, w których można ją oglądać, warto wymienić:

Pora umierać

Ile waży koń trojański

Pokłosie

Tydzień z Marią

Reklama

Legenda kina czasów PRL. Tego nigdy nie ukrywała

Danuta Szaflarska w jednym z wywiadów udzielonym "Rzeczpospolitej" stwierdziła, że w tym, co robi, stara się zachować naturalność. Uważam np., że nie ma sensu ukrywać na siłę wieku. Wszelkie próby odmładzania się podkreślają tylko, że się jest starym. Myślę, że trzeba się normalnie, spokojnie starzeć. Każdy wiek ma też swoje radości, nie tylko zmartwienia - mówiła aktorka. Pytana o to, co robić by długo żyć, odpowiadała, że nie robi nic specjalnego. Po prostu kocham życie we wszystkich jego barwach, odcieniach i cieniach. Życie jest cudem. Zawsze - mówiła.

Tak naprawdę nazywała się Danuta Szaflarska

Danuta Szaflarska znana jest wielu Polakom, ale nawet wielbiciele jej talentu i osobowości, mogą nie znać jednego szczegółu dotyczącego jej personaliów. Okazuje się, że aktorka posługiwała się drugim imieniem. To, które otrzymała, gdy się urodziła, znał mało kto a ona po prostu go nie używała. Jak brzmiało? Danuta Szaflarska tak naprawdę była Zofią Danutą Szaflarską.