Edward Linde-Lubaszenko to legenda polskiego kina, teatru i filmu. Aktor zagrał wiele znakomitych ról, za które pokochali go widzowie. Występował m.in. w takich filmach, jak "Psy", "Dług", "Sztos"., "Poranek kojota", "E+mc2".

"Jeszcze się nie żegnamy na zawsze"

Edward Linde-Lubaszenko 23 sierpnia świętuje 86. urodziny. Aktor ogłosił, że zaczyna się powoli żegnać z ukochanym teatrem. Oficjalne pożegnanie legendarnego aktora odbędzie się 21 września w Teatrze Narodowym w Warszawie podczas spektaklu "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego, gdzie wystąpi w kultowej roli Stańczyka, dzieląc ją na przemian z Janem Peszkiem. "To będzie symboliczne pożegnanie z tą sztuką. Graliśmy ją w Starym Teatrze w Krakowie, teraz zagramy ją w Teatrze Narodowym w Warszawie" - powiedział "Faktowi". "Czas kończyć, ale jeszcze się nie żegnam na zawsze" - dodał.

Czy Edward Linde-Lubaszenko planuje 5. ślub?

Edward Linde-Lubasznko miał cztery żony. Jest ojcem dwójki dzieci. To Olaf Lubaszenko, aktor i reżyser, oraz aktorka Beata Linde-Lubaszenko. Aktor ma dwie wnuczki. "Przeżyłem cztery małżeństwa i 1500 romansów, więc wiem coś o życiu" - mówił "Faktowi". Zapytany o piąty ślub aktor odparł: "Piąty ślub? Nigdy nie mów hop, póki nie przeskoczysz. Ostateczną decyzję ogłoszę dopiero na łożu śmierci".