Joanna Kołaczkowska pochowana na Powązkach Wojskowych

Joanna Kołaczkowska odeszła 17 lipca br. Aktorka związana z Kabaretem Hrabi przez ostatnie miesiące swojego życia chorowała na nowotwór mózgu. Jej pogrzeb odbył się 28 lipca na cmentarzu Powązki Wojskowe w Warszawie.

Grób Joanny Kołaczkowskiej odwiedzają tłumy

Artystka została pochowana w Alei Zasłużonych. Obok znajdują się groby m.in. Stanisława Tyma i Władysława Bartoszewskiego. Od dnia pogrzebu mogiła Kołaczkowskiej tonie w kwiatach, zniczach a także listach, które zostawiają tam jej fani.

Apel dotyczący grobu Joanny Kołaczkowskiej. O co prosi Dariusz Kamys?

"Do zobaczenia na Niebieskich Polach i Łąkach - dla Ciebie: Te kwiaty i zioła z ziemskich pól i łąk - one nic nie kosztowały" - tak brzmiała treść jednego z nich. W sieci pojawił się apel dotyczący grobu Joanny Kołaczkowskiej. Zamieści go Dariusz Kamys, który wspólnie z nią występował w Kabarecie Hrabi.

Kochani, to takie piękne… Wasza obecność przy grobie Asi, Wasza miłość i pamięć wzruszają nas do głębi. Każdy kwiat i każdy znicz to pieczęć Waszej pamięci – grób Asi jest nimi gęsto "ostemplowany"- czytamy we wpisie Kamysa. Do wpisu dołączył zdjęcie, na którym widać jak teraz wygląda grób Joanny Kołaczkowskiej.

Mamy małą prośbę: jeśli przyniesiecie nowy znicz, zabierzcie, proszę, choć jeden wypalony. Podobnie z kwiatami – gdy już przekwitną, usuńmy je razem. Dzięki temu wspólnie zadbamy, by miejsce spoczynku Asi było zawsze tak piękne, jak ona sama - zaapelował.