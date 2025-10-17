QUIZ o serialu "Polskie drogi". Pamiętacie ten przebój z PRL? Ten quiz to prawdziwe wyzwanie
dzisiaj, 93 minut temu
Serial "Polskie drogi" miał premierę 16 października 1977 r. Nakręcono 11 odcinków. Gdy emitowano premierowe odcinki, pustoszały polskie ulice. Fani gromadzili się przed telewizorami. Do tej pory serial cieszy się dużą popularnością. Pamiętacie? Sprawdźcie, jak dobrze.
