"Bogumił, Bogumił...". Wielki QUIZ o filmie "Noce i dnie". Odpowiesz na wszystkie pytania?
dzisiaj, 16 minut temu
Film a także serial "Noce i dnie" to wciąż kultowa produkcja czasów PRL. Do dziś wielu widzów ogląda ją ze wzruszeniem i śledzi losy bohaterów. Reżyserem tej produkcji jest Jerzy Antczak a główne role zagrali uwielbiani przez Polaków aktorzy. Jak dobrze pamiętacie tę produkcję? Odpowiecie bez problemu na wszystkie pytania?
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Reklama
Reklama
Reklama