Makaron z truskawkami to danie, które królowało w czasie PRL, gdy tylko zaczął się sezon na te przepyszne owoce. To był też znak, że wakacje już za pasem. Jest grupa zagorzałych zwolenników tego przysmaku. Jedno jest pewne, nie podawajcie tego makaronu znajomym Włochom. Mogą nie docenić naszego sezonowego przysmaku. Oni wolą wytrawne dania z makaronem. Mamy dla Was prosty i pyszny przepis na makaron z truskawkami.