Proponujemy kulinarną, sentymentalną wycieczkę do czasów PRL. Poczujmy się jak dzieci i zajrzyjmy do babcinej kuchni. Dzisiaj przygotujemy kisiel, słodkie wspomnienie z wakacji.

Kilka składników i powstaje pyszny deser

Żeby przygotować kisiel potrzebujemy zaledwie trzech, czterech składników. Podstawa to woda, mąka ziemniaczana i sok lub przecier owocowy. Jeśli kisiel wydaje się mało słodki, możemy dodać trochę cukru. Ten deser robił zawrotna karierę w czasach PRL. Podawano go w domach, przedszkolach, szkolnych i zakładowych stołówkach oraz barach mlecznych. Kisiel jest tani i - co ważne - zdrowy. W niemal każdym domu w sezonie letnim w PRL gotowało się kisiel. Świetny jest kisiel przygotowany np. ze świeżych porzeczek - czarnych lub czerwonych - z agrestu lub wiśni czy malin. Zawiera dzięki świeżym owocom mnóstwo cennych dla organizmu pektyn.

Domowy kisiel - dobroczynny balsam dla układu pokarmowego

Kisiel owocowy może zawierać witaminy i minerały, zwłaszcza witaminę C, zależnie od rodzaju owoców użytych do jego przygotowania. Domowy kisiel, przygotowany z owoców i mąki ziemniaczanej, może być źródłem błonnika i antyoksydantów. Kisiel działa jak opatrunek na wrażliwy układ pokarmowy - wszystko dzięki mące ziemniaczanej. Kisiel radzi sobie z biegunką, nudnościami, zgagą i łagodzi objawy związane z wrzodami żołądka.

Przepis na domowy kisiel z porzeczek - wspomnienie dzieciństwa rodem z PRL

Składniki

2 czubate łyżki mąki ziemniaczanej

2 szklanki czerwonych porzeczek lub malin

1 łyżka cukru

2 szklanki wody

Przygotowanie

Owoce myjemy, osuszamy. Porzeczki czyścimy z szypułek. Zagotowujemy 1,5 szklanki wody z cukrem. Dodajemy owoce i doprowadzamy do wrzenia. Blendujemy całość. Zmniejszamy ogień pod garnkiem z owocami. Mąkę ziemniaczaną rozprowadzamy w połowie szklanki zimnej wody. Powoli wlewamy zawiesinę z mąki ziemniaczanej i wody powoli wlać zawiesinę z mąki do gotujących się owoców, ciągle czas mieszając. Gotujemy przez 2, 3 minuty, aż kisiel zgęstnieje. Gotowe. Kisiel wylewamy do pucharków lub miseczek. Można jeść kisiel na ciepło lub na zimno. Podajemy go sam, z sokiem lub np. z kroplą słodkiej śmietanki. Smacznego!