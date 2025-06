Ten klasyczny napój przygotujemy w domu z prostych składników. Wystarczy dobry, razowy chleb - taki ze sprawdzonej piekarni, na zakwasie i bez ulepszaczy. Do tego woda, cukier, drożdże i odrobina cierpliwości.

Historia kwasu chlebowego

Historia kwasu chlebowego sięga średniowiecza. To tradycyjny, słowiański napój. Przepisów było wiele, receptury przekazywano sobie z pokolenia na pokolenie. Teraz kwas chlebowy idealnie wpisuje się w trend "zero waste", czyli nie marnujemy niczego. Do produkcji kwasu chlebowego wykorzystywany jest bowiem suchy chleb razowy, suchy chleb z żytniej mąki pytlowej, woda, drożdże i cukier.

Domowy kwas chlebowy - napój pełen zalet

Domowy kwas chlebowy nie tylko gasi pragnienie, ale również wspiera układ pokarmowy, reguluje trawienie i korzystnie wpływa na florę bakteryjną jelit. Powstaje w procesie naturalnej fermentacji, zawiera cenne enzymy, witaminy z grupy B oraz delikatnie pobudzający kwas mlekowy, który działa jak naturalny tonik dla organizmu. Najwięcej wartości odżywczych ma oczywiście domowy kwas chlebowy, nie zawiera bowiem konserwantów i barwników. Domowy kwas chlebowy gasi pragnienie i idealnie nawadnia. Jest świetnym izotonikiem, czyli uzupełnia utracone podczas wysiłku fizycznego elektrolity i płyny, a także dostarcza energii.

Jak zrobić domowy kwas chlebowy - przepis

1,5 kg chleba razowego,

5 litrów wody,

drożdże,

kilka łyżek cukru,

rodzynki do smaku.

Przygotowanie

Chleb razowy kroimy na kromki i podsuszamy w piekarniku. Gdy jest już dobrze podsuszony, kruszymy go, wrzucamy do dużego, wyparzonego słoja. Chleb zalewamy 5 litrami ciepłej przegotowanej wody, dodajemy drożdże (0,5 dag latem, 1 dag zimą) i cukier. Słój przykrywamy bawełnianą lub lnianą ściereczką (warto przytwierdzić ją gumką recepturką) i odstawiamy w ciepłe miejsce na 3 dni. Potem kwas chlebowy cedzimy przez gęste sito i rozlewamy do butelek. Do każdej butelki dodajemy kilka rodzynek. Gotowy kwas chlebowy przechowujemy w lodówce do 10 dni. Smacznego.