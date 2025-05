W niedzielę przed laty w domach pachniało rosołem. Złocista, pachnąca zupa królowała na stołach w świąteczne dni. Klarowny rosół z domowej roboty makaronem to była duma każdej pani domu. Jak sprawić, by rosół był pyszny i przejrzysty? Radzimy, co zrobić, by ta królewska zupa nie była mętna. Takich sposobów używały nasze babcie.