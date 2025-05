W PRL ludzie nie brali tylu suplementów, co teraz. Stawiano na medycynę naturalną i tzw. babcine sposoby. Pełnymi garściami czerpano z wypróbowanych przepisów na syropy i inne specyfiki, podnoszące odporność i przynoszące ulgę np. w czasie przeziębienia.

Teraz jest jeszcze czas, by zrobić "miód" z mniszka lekarskiego. Właśnie pięknie kwitną żółte, puchate kwiaty. Pamiętajmy jednak, by mniszek zbierać na łąkach z dala od dróg szybkiego ruchu. Ten, który rośnie w parku w centrum dużego miasta też nie jest polecany.

Kiedy zbierać kwiaty mniszka lekarskiego?

Mniszek lekarski kwitnie od końca kwietnia do końca maja. Do produkcji miodu lub syropu z mniszka lekarskiego najlepiej są używać kwiaty z pierwszego kwitnienia, zbierane rano w słoneczny dzień.

Na co pomaga "miód" z mniszka lekarskiego?

Miód z mniszka lekarskiego ma wiele zalet. Łagodzi ból gardła, wspomaga odporność, dobrze działa na układ trawienny. Pomaga w leczeniu infekcji skórnych i działa przeciwzapalnie.

Jak wygląda mniszek lekarski?

Mniszek lekarski bywa mylony z mleczem. Mają podobne kwiaty. Mniszek lekarski ma długie, lancetowate, ząbkowane na brzegach, tworzące rozetę przy ziemi. Mlecz ma jedną łodygę, od której odchodzą boczne pędy, a mniszek rozetę, która wychodzi z ziemi.

Przepis z zeszytu babci na "miód" z mniszka lekarskiego

Składniki

500 dobrze rozwiniętych kwiatów mniszka lekarskiego

1 cała cytryna i sok z jednej cytryny

1 litr wody

1 kg cukru - można dać trochę mniej

Przygotowanie

Kwiaty mniszka rozkładamy na białym papierze i czekamy, aż wyjdą z nich owady. Potem dokładnie kwiaty oglądamy i sprawdzamy, czy nie ma tam ziemi lub piasku. Bierzemy płaski rondel, wkładamy do niego kwiaty i zalewamy wrzątkiem. Gotujemy na wolnym ogniu przez ok. 15 minut. Cytrynę dobrze szorujemy i kroimy na plastry razem ze skórką. Dodajemy do garnka z wiatami. Garnek przykrywamy pokrywką i odstawiamy na ok. 12 godzin. Potem cedzimy kwiatowy wywar przez gazę. Do wywaru cukier i gotujemy na małym opodgrzewamy, aż cukier się rozpuści. rrgotujemy na malydodajemy krywką. Odstaw na co najmniej 12 godzin (ja odstawiam na całą noc). Następnie odcedź przez gazę i do wywaru dodaj cukier. Wymieszaj i gotuj na bardzo małym ogniu, aż cukier całkowicie się rozpuści, a płyn będzie mieć konsystencję lejącego się miodu. Gorący syrop od razu przelewamy do dobrze umytych i wyparzonych, osuszonych słoiczków. Słoiki dobrze zakręcamy i ustawiamy do góry dnem. Niech ostygną. Taki "miód" wytrzyma kilka miesiecy.

Jak stosować "miód" z mniszka lekarskiego?

Zaleca się przyjmowanie 2-3 łyżeczek dziennie, można go spożywać samodzielnie, dodać do herbaty, jogurtu, koktajli lub smarować nim pieczywo.