Irena Jarocka urodziła się 18 sierpnia 1946 r. w Srebrnej Górze. Potem rodzina przeprowadziła się do Gdańska. Przyszła gwiazda pochodziła z ubogiej rodziny. Była najstarszą z czwórki dzieci i zarazem jedyną córką Henryka i Haliny Jarockich. Jej ojciec był szewcem ortopedą i pracował w szpitalu wojewódzkim w Gdańsku, a matka zajmowała się domem.

Początki kariery Ireny Jarockiej

Irena Jarocka w 1960 r. zaczęła śpiewać w chórze, który działał przy katedrze oliwskiej. Występowała też w przykatedralnym Amatorskim Teatrze Dramatycznym oraz w Gdańskim Studiu Piosenki Polskiego Radia i Telewizji. Studiowała potem na Wydziale Wychowania Muzycznego Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Gdańsku. W połowie lat sześćdziesiątych XX wieku zaczęła koncertować. W 1965 r. na KFPP w Opolu zaśpiewała piosenkę pt. "Sosno". W 1968 z utworem "Gondolierzy znad Wisły" wzięła udział w finale 8. Międzynarodowego Festiwalu Piosenki w Sopocie, zdobyła wyróżnienie za interpretację na 6. KFPP w Opolu i zajęła drugie miejsce w Telewizyjnej Giełdzie Piosenki.

Romans z Sewerynem Krajewskim

Pierwszy wielki przebój Ireny Jarockiej "Gondolierzy znad Wisły" napisali Seweryn Krajewski - muzyka i Krzysztof Dzikowski - słowa. Młodziutką piosenkarkę i wokalistę cieszącego się zawrotną popularnością zespołu Czerwone Gitary łączyło gorące uczucie. Poznali się w 1964 r. Ze swoim uczuciem nie afiszowali się. Związek rozpadł się w 1968 r., a powodem była niewierność Seweryna Krajewskiego. Po latach Krajewski i Jarocka zostali przyjaciółmi.

Stypendium we Francji

Irena Jarocka wyjechała do Francji we wrześniu 1968 roku, a wróciła w grudniu 1972 roku. Dostała prestiżowe stypendium. Trafiła do studia piosenki przy paryskiej Olimpii, kierowanej przez Brunona Coquatrixa. Znalazła się w ekskluzywnej grupie pięciu najzdolniejszych piosenkarzy. Śpiewała też w rosyjskich kabaretach, m.in. Chez Raspoutine, a z czasem zaczęła dawać solowe koncerty. "Mówiła, że Paryż nauczył ją interpretacji piosenki, solfeżu, dykcji, kontaktu z publicznością, co potem było tak szalenie ważne w Sopocie" - powiedziała Polskiemu Radiu biografka artystki, Mariola Pryzwan. W Paryżu Irena Jarocka poznała Jeana Louisa, który cierpiał na schizofrenię. Po niedługim czasie ich romans stał się bardzo dużym obciążeniem dla bardzo wrażliwej piosenkarki. "Byłam zdruzgotana, życie kompletnie straciło dla mnie sens. Skończyło się to wszystko moją próbą samobójczą" – wyznała w jednym z wywiadów artystka.

Pierwsze małżeństwo Ireny Jarockiej

Pierwszym mężem Ireny Jarockiej został muzyk Marian Zacharewicz. Namówił ją do powrotu z Francji do Polski. "Pojechałem do Paryża z prezentem - piosenką »Wymyśliłam cię«. Powstała ona z tęsknoty, miłości i samotności. Chciałem namówić ją do powrotu. W Paryżu oświadczyłem się. Powiedziałem, żeby rzuciła Francję, a w Polsce zrobię z niej gwiazdę" - mówił Marian Zacharewicz w jednym z wywiadów. Został jej mężem i menadżerem. Ślub wzięli w 1972 r. Nagrali wielki przebój "Kocha się raz", który zaśpiewali w duecie. Ich małżeństwo jednak nie przetrwało, coś zaczęło się psuć. Potem Irena Jarocka się zakochała w innym mężczyźnie.

Tragiczny wypadek Ireny Jarockiej i drugi ślub

W 1968 r. podczas trasy koncertowej w ZSRR Irena Jarocka poznała młodego naukowca z Polski, Michała Sobolewskiego. Był przewodnikiem grupy polskich artystów, którzy zwiedzali Ermitaż. "W tym skarbcu poznałem swój największy skarb, choć wtedy jeszcze nie umiałem go docenić" - wspominał Michał Sobolewski w wywiadzie dla gazety.pl. W latach 70., gdy Irena Jarocka była żoną Zacharewicza, znowu spotkała Sobolewskiego. Połączyło ich uczucie. Niewiele brakowało jednak, a ten romans skończyłby się tragicznie. "Odwoziłem ją do domu ulicą Marszałkowską i w ostatniej chwili wyjechał samochód. To było zderzenie czołowe. Irena wylądowała w Szpitalu Wolskim. Całe szczęście dyżur miał dr Religa" - mówił Sobolewski we wspomnianym wywiadzie. W 1976 roku para zamieszkała razem, a sześć lat później na świat przyszła ich córka, Monika. W 1989 roku wzięli ślub, a rok później Irena Jarocka pojechała do USA, gdzie jej mąż pracował jako informatyk.

Powrót do Polski i choroba

Irena Jarocka tęskniła za Polską. W 2007 roku kupili więc dom na osiedlu Winnica, przy lasku Białołęckim w Warszawie. Profesor Michał Sobolewski dzielił czas między Warszawę a pracę w USA. Byli w stałym kontakcie. Profesor gdy tylko mógł, przyjeżdżał do Polski. Irena Jarocka znowu zaczęła śpiewać, występowała na festiwalach w Sopocie i Opolu, nagrała płytę "Małe rzeczy". W sierpniu 2011 r. zdiagnozowano u Ireny Jarockiej raka mózgu - glejaka, operację przeprowadzono w dniu jej urodzin, czyli 16 sierpnia. "Pożegnała mnie kurczowo, trzymając się mojej dłoni 21 stycznia 2012. Patrząc na Nią tak piękną jak nigdy, myślałem jedynie o tym, dokąd ten Anioł odlatuje. Wierzyła, że byliśmy sobie przeznaczeni i obiecała, że zawsze będzie ze mną - mówił Michał Sobolewski w rozmowie z Gazeta.pl.