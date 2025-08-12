Kariera stała przed Andrzejem Nardellim otworem. Należał do tego samego aktorskiego pokolenia co Piotr Fronczewski i Andrzej Seweryn. W 1970 roku, jako najmłodszy aktor w historii, zagrał tytułową postać w dramacie Juliusza Słowackiego "Kordian" w Teatrze Narodowym w reżyserii Adama Hanuszkiewicza. Na spektakl chodziły tłumy, dziewczyny zostawiały dla Nardellego wiersze i kwiaty. Czekały na niego, gdy spektakl się kończył.

Bard i gwiazdor PRL zmarł w niedostatku. Widzowie pamiętają go z serialu 'Dom'
Bard i gwiazdor PRL zmarł w niedostatku. Widzowie pamiętają go z serialu "Dom"

Zobacz również

Marzył, żeby zagrać u Wajdy

Andrzej Nardelli świetnie recytował poezję. Był też bardzo muzykalny. Płyta z wierszami Cypriana Norwida i muzyką Andrzeja Kurylewicza, którą nagrał na przełomie 1970 i 1971 roku, otworzyła mu drzwi do TVP. Wystąpił w zaledwie kilku filmach, nie dane mu było zagrać u Andrzeja Wajdy, o czym marzył. Widzowie zapamiętali go m.in. z roli zakochanego, nieśmiałego chłopaka z komedii Stanisława Barei "Nie lubię poniedziałku". Był świetny w roli Aleksego Karamazowa w spektaklu Teatru Telewizji "Bracia Karamazow".

Reklama

Wielka przyjaźń

Magda Umer i Andrzej Nardelli byli piękną parą. Razem śpiewali, recytowali wiersze. Mówiono, że są zakochani, ale żadne z nich tego nie potwierdziło, tak samo jak plotek o planowanym ślubie. "Andrzej miał najpiękniejszy uśmiech na świecie. Przychodził zawsze po mnie, wsiadaliśmy do autobusu i uczyliśmy się wierszy. Ludzie zwracali na nas uwagę. Byliśmy promienną parą, jakieś szczęście od nas biło" - wspominała Magda Umer po latach. Poznali się na planie programu telewizyjnego pt. "Jest... czy się śni". Było to widowisko poetycko-muzyczne. W 1993 r. Magda Umer nakręciła film. pt. "Andrzej. Wspomnienie o Andrzeju Nardellim". W 2017 roku na swoim profilu na Facebooku Magda Umer napisała: "Andrzej Nardelli. Mój przyjaciel. Żył 25 lat. Dzisiaj obchodziłby 70 urodziny. Miał tyle planów na przyszłość. Stoi mi w oczach jak łzy i tak już będzie zawsze. I na zawsze będzie w nich młody i uśmiechnięty".

W PRL kochały się w nim wszystkie nastolatki. Zmarł przedwcześnie
W PRL kochały się w nim wszystkie nastolatki. Zmarł przedwcześnie

Zobacz również
Reklama

Tragiczne wakacje

W czerwcu 1972 r. Andrzej Nardelli pojechał do rodziny, by pomóc przy budowie domku letniskowego. 11 czerwca był upał, postanowił więc wykąpać się w Narwi. Utonął, porwała go wielka fala. Spuszczono wtedy wodę ze zbiornika retencyjnego. Za kilka dni miał wystąpić razem z Magdą Umer na KFPP w Opolu i zaśpiewać w duecie piosenkę "O niebieskim pachnącym groszku”. Magda Umer wystąpiła sama, płakała, śpiewając i wszyscy płakali razem z nią. Andrzeja Nardellego pochowano w aksamitnym garniturze, który miał przygotowany na występ w Opolu. Wszystko wskazywało na to, że Andrzej Nardelli był ofiarą tragicznego wypadku. Plotkowano jednak o tym, że odebrał sobie życie. Wspominano np. że zrobił to, bo nie mógł pogodzić się ze swoją orientacją seksualną. Prokuratura wszczęła śledztwo, ale teza o samobójstwie upadła. Ponoć Adam Hanuszkiewicz był niemal pewny, że Nardelli targnął się na życie, bo nie potrafił pogodzić się ze swoją orientacją seksualną.

Najgorętszy duet kina czasów PRL. Kalina Jędrusik nie lubiła grać tych scen z Danielem Olbrychskim
Najgorętszy duet kina czasów PRL. Kalina Jędrusik nie lubiła grać tych scen z Danielem Olbrychskim

Zobacz również

"Niepokojąca seria dziwnych wypadków"

Profesor w warszawskiej PWST Ludwik Sempoliński powtarzał, że Andrzej Nardelli należał do rocznika, który prześladowało fatum. Wcześniej zmarli tragicznie dwaj koledzy Nardellego z roku - Krzysztof Banachowicz wypadł z kajaka i utonął, Andrzej Krajewski - wypadł z szóstego piętra, a niedługo po nich Barbara Grabowska. Jak napisał Sempoliński w książce "Druga połowa życia": "To była niepokojąca seria dziwnych wypadków".