Piosenka świat usłyszał w 1982 roku. Był to ósmy singiel Budki Suflera, który trafił na album kompilacyjny grupy "1974-1984". Piosenka "Jolka, Jolka, pamiętasz" zajmowała przez kilka tygodni pierwsze miejsce na liście przebojów Programu Trzeciego. Znalazła się też na ósmym miejscu polskich przebojów wszech czasów.

Romuald Lipko napisał muzykę, która powędrowała do szuflady

Jak opowiadał Romuald Lipko, muzyka do tego kultowego przeboju powstała przed koncertem w bytomskim domu kultury. Gdy ją komponował, miał w uszach niezwykły głos Roda Stewarta. Zamarzyła mu się piosenka, którą mógłby wykonać ten brytyjski wokalista. Muzyka powędrowała jednak do szuflady, bo utwór ten nie pasował do wokalu Romka Czystawa, który śpiewał wtedy z Budką Suflera.

Melodramatyczny tekst

W 1982 r. "Jolkę…" z tekstem Marka Dutkiewicza, nagrał Felicjan Andrzejczak. Co ciekawe, Romuald Lipko nie był na początku przekonany do romantyczno-dramatycznej historii, tonącej we łzach i wódce, którą opisał Dutkiewicz. Na scenie "Jolka.." zadebiutowała w warszawskim klubie Park.

To był prawdziwy romans

Wieść niesie, że autor tekstu Marek Dutkiewicz, znał dziewczynę, która była odpowiednikiem Jolki. Miał z nią kilkumiesięczny romans. Spotykali się w wakacje nad morzem w Dębkach i Karwi. Kobieta miała małego synka, a jej mąż zarabiał w Anglii. Jolka miała się zgodzić na to, by Dutkiewicz opowiedział ich historię w piosence.