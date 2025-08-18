Agnieszka Sitek przez lata wcielała się w rolę Weroniki Gabriel w serialu "Złotopolscy". Widzowie pokochali ją a sama rola przyniosła jej sławę i rozpoznawalność.

Agnieszka Sitek odeszła z serialu "Złotopoolscy". Nie obyło się bez skandalu

Agnieszka Sitek postanowiła jednak pożegnać się z rolą i odejść z produkcji. Wszystko wydarzyło się w atmosferze plotek i spekulacji. Zrezygnowałam z roli po długiej rozmowie z Marianem Terleckim, ówczesnym współproducentem serialu. Rozmowa dotyczyła głównie planów rozwoju mojej postaci, a nie finansów. Niestety, ktoś zrobił z tego sensację - mówiła Agnieszka Sitek w jednym z wywiadów.

Agnieszka Sitek nie chciała być "aktorką jednej roli"

Dziennikarze zaczęli snuć domysły o złej atmosferze na planie. Sama Agnieszka Sitek mówiła, że dzięki tej decyzji uniknęła łatki "aktorki jednej roli". Zniknęła z show-biznesu, ale nadal pracowała. Grała na scenach teatralnych. Nie chciałam brać udziału w wątpliwej jakości przedsięwzięciach telewizyjnych czy filmowych, które nie oddają prawdy o mnie jako człowieku. Postawiłam na rozwój- mówiła Agnieszka Sitek. Można ją było oglądać w Teatrze Ochota oraz Teatrze TM.

Czy Agnieszka Sitek wróci do pracy przed kamerą?

Aktorka zajęła się również pracą pedagogiczną i logopedyczną. Zapytana o to, czy wróciłaby do pracy na planie filmowym lub serialowym, stwierdziła, że "tak". Jeśli dostanę interesującą ofertę, z pewnością ją rozważę - wyznała.